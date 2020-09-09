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港聞二

前技術員去年攝警署 女警上月補口供

【明報專訊】33歲前電訊公司男技術員涉於去年中非法使用公司系統，將多名警員及警員家屬個人資料「起底」，並將其中一名家屬資料供給Telegram頻道，又涉在紅磡警署附近停車場徘徊拍照，令一女警擔心，案件昨日在區域法院續訊。女警供稱，事發當日給予口供時，未有提及因被告行為感擔心，直至上月才補錄此點。

事發當日口供未提「感擔心」

被告陳景僖（33歲）否認3項不誠實地獲益而取用電腦、1項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料及1項遊蕩罪。女警郭美玲憶述，去年9月22日下午在紅磡警署1樓一隱蔽位置監察期間，看到被告在俊民苑高層停車場梯間窗邊，「鬼鬼祟祟」地徘徊，並用電話向警署停車場方向拍照，因擔心自己或同袍被拍下後遭起底，遂通知高級警員盧偉洪調查。

郭美玲在辯方盤問下承認，在事發當日給予口供時未有提及因被告而感擔心，直至上月中才有檔案主管要求補錄口供後談及此點。盧偉洪則供稱，當日與3名警員在俊民苑一帶巡邏期間收到郭的通知，與其中一名警員到場截查被告，檢獲3部電話。他形容被告當時神色緊張，認為被告有事隱瞞，遂拘捕。

辯方向盧偉洪指出，被告見到警員時已驚至貼牆蹲下、不斷喘氣，又有警員曾要求被告自行解鎖電話，否則指控他偷竊電話，另有警員在檢查被告其中一部電話的Telegram期間大呼「有料到」，盧聽到隨即衝向被告，惟盧全部否認。案件今續。

【案件編號：DCCC164/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 遊蕩罪 不誠實取用電腦罪 起底 反修例運動

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