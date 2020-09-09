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反修例首教師入獄 襲警囚9周 報告稱無精神問題 官質疑被告無透露妄想思想

【明報專訊】示威者去年11月11日發起「黎明行動」號召堵路，29歲小學男教師被指當日清晨慢駛私家車，被截查時以腳踢警員腹部一下，早前被裁定襲警罪成，同時遭裁判官質疑人格有潛在障礙，下令還押小欖精神病治療中心，其後獲高等法院批准保釋，案件昨日在粉嶺裁判法院判刑。裁判官質疑教師沒向醫生透露其妄想思想，沒悔意和反省，判囚9個星期，成為反修例案件中首宗教師罪成入獄的案件。

准保釋 小學校長求情讚負責任

被告楊博文早前被裁定去年11月11日在上水掃管埔路迴旋處襲擊警長鍾宏業，裁判官吳重儀當時形容被告對警員的眼神「充滿仇恨」，質疑他對警員有敵意，「心智可唔可以繼續教書？」下令將他還押小欖精神病治療中心候判，其間索取兩份精神科報告。被告7日後在高院申請保釋獲批。

辯方求情時指出，被告的精神科報告顯示他沒有任何精神病和心智上的問題，毋須就診精神科。被告原本任教的小學校長亦為他撰寫求情信，形容他負責任、有熱誠和全心全意教學，為學生帶來很多正能量；即使被告已遭學校解僱，但校方仍欣賞他的教學熱誠。

辯方透露，被告的母親患抑鬱症多年，父親前年肝癌康復，惟患有糖尿病，被告需用上長時間照顧雙親，形容本案與被告性格不符，希望判處非監禁式刑罰。

惟裁判官吳重儀表示，被告未有在精神報告中提及母親患抑鬱症，亦沒透露案發時擔憂遭警員「掟落橋」的妄想，認為有不盡不實之處。吳官又稱襲警屬嚴重罪行，法庭有責任保護正當執行職務的警員，監禁無可避免。

吳官形容，被告當日一次又一次堵路，至被警員截停搜車時情緒激動和掙扎，最後導致自己受傷。雖然法庭對被告父母情况感到同情，但其精神科或背景報告均沒顯示被告有反省、洗心革面或悔意，故不考慮判緩刑，判被告即時入獄9星期，但批准他保釋等候上訴。

【案件編號：FLCC5275/19】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕監禁 教師 襲警罪 堵路 黎明行動 反修例運動

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