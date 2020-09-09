遇伏胸中槍 黑漢飈車1.6公里衝醫院 燈位停車遭鐵騎士襲擊 料幫派內訌

憂掀血雨 警「犂庭掃穴」遏氣焰

警方將案件列企圖謀殺，西九龍總區重案組昨午1時許重返佐敦吳松街現場一帶蒐證，並沿途索取店舖閉路電視紀錄重組事發經過，正追緝槍手。消息稱，警方懷疑事涉走私引起的幫派內訌，擔心江湖再掀起一輪血腥案件，昨晚有組織罪案及三合會調查科、西九龍總區及新界南總區反黑組展開「犂庭掃穴」行動，突擊搜查多個黑幫有關場所，以遏止其氣焰及打擊收入來源。

現場消息稱，45歲本名嚴×航的「黐線勇」，前晚於佐敦一帶消夜，昨凌晨零時許離開餐廳，到吳松街149號一間火鍋店門外取回白色平治房車，並駕車右轉入柯士甸道，於龍堡國際賓館對開一個燈位遇紅燈停車，其間一名戴頭盔男子從電單車下車，走近其左邊車頭，以手槍射擊，射穿前座乘客位車窗擊中嚴左胸，逞兇後逃去。

情况嚴重 無生命危險

事主負傷駕車右轉入廣東道，再右轉入佐敦道，駛經白加士街交界時，前車因燈位慢駛，事主強行抽出快線，撞到及強行推開3輛的士駛走，再衝往伊利沙伯醫院A座對開停下，全程約1.6公里。事主下車跑入醫院求救，醫護人員立即把他送入急症室搶救。據了解，事主胸口中槍，手術後取出一枚9毫米彈頭，至昨傍晚情况嚴重。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，事主手術後無生命危機。

涉事白色平治兩邊車身均沾上的士紅漆，左邊車門嚴重損毁，前座乘客位擋風玻璃碎裂。大批警員穿避彈衣沿事主逃走路線搜查，至柯士甸道近廣東道燈位發現一枚彈殼。

槍手欲補槍不果

根據一間電視台獲得行車記錄儀片段，事發時事主於燈位等候，一名戴白色電單車頭盔、白色口罩及身穿黑色衣服及牛仔褲的男子從慢線慢慢走近，一度埋伏在一輛的士後，伺機步至平治左邊車頭，舉槍指向事主，約2秒後開一槍，事主隨即開車逃走，槍手欲再開一槍時，平治已駛離現場。

撞開3的士 司機：以為醉駕

被撞3輛的士車身輕微損毁，其中一名姓莊的士司機表示，當時有多輛的士於白加士街交界燈位前停車，該平治從後駛至不停響號，再從其的士旁邊擠過，再強行推開前面車輛駛走，「一開始以為係醉駕、藥駕嗰類，所以唔驚，估唔到係開槍咁大鑊！」