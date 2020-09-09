港聞

港聞一

8‧31灣仔8人控暴動 控方指社工陳虹秀挑撥拖延

【明報專訊】去年8月31日港島大型衝突中16人被控暴動罪，其中8人包括「陣地社工」成員陳虹秀昨日不認罪，在區域法院受審。控方陳辭透露，陳虹秀以擴音器叫囂，大叫警察冷靜及挑撥現場情緒，妨礙警員以及拖延時間讓非法集結者撤離。控方指若法庭未能裁定暴動罪成立，亦應考慮非法集結的交替控罪是否成立；不過法官沈小民要求控方澄清其檢控立場，「我想知你個龍門點擺，唔想誤會你」，着控方今日提交書面陳辭。

控方提非法集結交替控罪

官着交陳辭：想知龍門點擺

8名被告依次為自僱的余德穎（23歲）、學生賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（26歲）、廚師龔梓舜（22歲）、社工陳虹秀（42歲）、簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲），以及梁雁彬（24歲）。他們被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔梓舜另被指管有伸縮棍及思疑汽油彈，被控在公眾地方管有攻擊性武器。

官准修訂控罪地方範圍

控方申請修訂控罪內容，由「軒尼詩道22號及盧押道一帶」改為「軒尼詩道及盧押道一帶」，辯方反對指範圍過闊，法官沈小民亦質疑範圍不清晰，「『一帶』有好多意思，你話香港都得啦」。控方解釋有證據支持暴動在沿路發生，法庭最終批准修訂。

控方開案陳辭指出，當日傍晚近6時，軒尼詩道有大批黑衣人非法集結及堵路，約7時起有人拆下鐵欄、巴士牌等築起巨型路障並縱火燃燒，濃煙一度吹至7至8層樓高，軒尼詩道成為暴動現場。近8時開始，盧押道亦有人堵路及縱火，軒尼詩道及盧押道一帶已有數百人暴動，有人在警方推進時投擲汽油彈及磚頭，又以激光裝置射警察。7名被告在逃跑時被捕，陳虹秀則在軒尼詩道及馬師道交界被捕，她當時身穿印有「我哋係社工守護公義」的黑衣。

7人逃跑被捕 控方未提5人行為

控方續稱，次被告賴姵岐與手持鐵通的人在一起佔據道路；第三被告鍾嘉能曾手持長棍及盾牌在傘陣中與警方對峙；第五被告陳虹秀當時用擴音器向警察叫囂，大叫警察冷靜及挑撥性說話；其餘被告的行為則未有提及。聆訊今續。

【案件編號：DCCC12/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 陳虹秀 盧押道 暴動罪審訊 軒尼詩道 831事件 反修例運動

上 / 下一篇新聞

喊口號控發表煽動文字 快必還押 控方詳列叫「光復香港、五大訴求、黑警死全家」次數
喊口號控發表煽動文字 快必還押 控方詳列叫「光復香港、五大訴求、黑警死全家」次數
內地律師今持公證書申見被捕港人 5人代表早前被拒見面 林鄭：全力跟進家屬要求
內地律師今持公證書申見被捕港人 5人代表早前被拒見面 林鄭：全力跟進家屬要求
律師指「公證書」要求刁難 田飛龍：要核實身分
律師指「公證書」要求刁難 田飛龍：要核實身分
涉反修例被捕者破萬
涉反修例被捕者破萬
遇伏胸中槍 黑漢飈車1.6公里衝醫院 燈位停車遭鐵騎士襲擊 料幫派內訌
遇伏胸中槍 黑漢飈車1.6公里衝醫院 燈位停車遭鐵騎士襲擊 料幫派內訌
「黐線勇」和勝和「金牌打手」 曾涉驅失車衝馬場挑戰警方
「黐線勇」和勝和「金牌打手」 曾涉驅失車衝馬場挑戰警方
子彈不近心臟 料玻璃卸力
子彈不近心臟 料玻璃卸力
反修例首教師入獄 襲警囚9周 報告稱無精神問題 官質疑被告無透露妄想思想
反修例首教師入獄 襲警囚9周 報告稱無精神問題 官質疑被告無透露妄想思想
元朗中槍少年控暴動 准保釋須宵禁
元朗中槍少年控暴動 准保釋須宵禁
前技術員去年攝警署 女警上月補口供
前技術員去年攝警署 女警上月補口供
疫下在家上網多 新型網絡攻擊增
疫下在家上網多 新型網絡攻擊增
疫下公院服務減 CT輪候時間增四成 醫局結餘38億 21年新高
疫下公院服務減 CT輪候時間增四成 醫局結餘38億 21年新高
6離島渡輪線成人票加價4.7%
6離島渡輪線成人票加價4.7%
周梓樂逝世10月 百人致祭
周梓樂逝世10月 百人致祭
建制連日批法官 林鄭籲尊重裁決 未再提「極度遺憾」 特首辦指情景不同
建制連日批法官 林鄭籲尊重裁決 未再提「極度遺憾」 特首辦指情景不同
確認何俊堯調任 司法機構：與投訴無關
確認何俊堯調任 司法機構：與投訴無關
歷史建築永和號「滅頂」 保育界：災難 市建稱結構不理想 古蹟辦：緊急鞏固 移除難免
歷史建築永和號「滅頂」 保育界：災難 市建稱結構不理想 古蹟辦：緊急鞏固 移除難免
龍門東主告前員工誹謗
龍門東主告前員工誹謗
招顯聰傷4警 政府追17萬
招顯聰傷4警 政府追17萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】雷鼎鳴話「好市民」可先打疫苗：再派錢應只畀受檢者
【Emily】雷鼎鳴話「好市民」可先打疫苗：再派錢應只畀受檢者
【Emily】英國工作假期 21至23號可申請
【Emily】英國工作假期 21至23號可申請
【Emily】膠樽現港灘岸 環團籲農夫山泉「賺錢之餘要減塑」
【Emily】膠樽現港灘岸 環團籲農夫山泉「賺錢之餘要減塑」
【Emily】六合彩9．24回歸 暫每周一次
【Emily】六合彩9．24回歸 暫每周一次
【Emily】民主黨「撐留任傳單」引言論 阿聰：有點難堪
【Emily】民主黨「撐留任傳單」引言論 阿聰：有點難堪
【Emily】房協指唔中立 唔准梁晃維貼全民檢海報
【Emily】房協指唔中立 唔准梁晃維貼全民檢海報