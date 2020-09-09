8‧31灣仔8人控暴動 控方指社工陳虹秀挑撥拖延

控方提非法集結交替控罪

官着交陳辭：想知龍門點擺

8名被告依次為自僱的余德穎（23歲）、學生賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（26歲）、廚師龔梓舜（22歲）、社工陳虹秀（42歲）、簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲），以及梁雁彬（24歲）。他們被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔梓舜另被指管有伸縮棍及思疑汽油彈，被控在公眾地方管有攻擊性武器。

官准修訂控罪地方範圍

控方申請修訂控罪內容，由「軒尼詩道22號及盧押道一帶」改為「軒尼詩道及盧押道一帶」，辯方反對指範圍過闊，法官沈小民亦質疑範圍不清晰，「『一帶』有好多意思，你話香港都得啦」。控方解釋有證據支持暴動在沿路發生，法庭最終批准修訂。

控方開案陳辭指出，當日傍晚近6時，軒尼詩道有大批黑衣人非法集結及堵路，約7時起有人拆下鐵欄、巴士牌等築起巨型路障並縱火燃燒，濃煙一度吹至7至8層樓高，軒尼詩道成為暴動現場。近8時開始，盧押道亦有人堵路及縱火，軒尼詩道及盧押道一帶已有數百人暴動，有人在警方推進時投擲汽油彈及磚頭，又以激光裝置射警察。7名被告在逃跑時被捕，陳虹秀則在軒尼詩道及馬師道交界被捕，她當時身穿印有「我哋係社工守護公義」的黑衣。

7人逃跑被捕 控方未提5人行為

控方續稱，次被告賴姵岐與手持鐵通的人在一起佔據道路；第三被告鍾嘉能曾手持長棍及盾牌在傘陣中與警方對峙；第五被告陳虹秀當時用擴音器向警察叫囂，大叫警察冷靜及挑撥性說話；其餘被告的行為則未有提及。聆訊今續。

【案件編號：DCCC12/20】

（反修例風暴）