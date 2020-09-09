內地律師今持公證書申見被捕港人 5人代表早前被拒見面 林鄭：全力跟進家屬要求

12名參與反修例運動或違《港區國安法》港人，上月疑循海路偷渡到台灣期間被廣東海警截獲，被扣押在深圳鹽田看守所至今。據悉，12人的家屬已經委託內地律師協助，最少5名律師被內地當局拒絕會見當事人。

律師被要求備案 料案件敏感

協助被捕12人之一的內地律師盧思位昨日接受查詢時說，他上周五到看守所申請會見當事人，公安人員以他沒有公證書證明律師獲家屬委託為由拒絕。他昨向本報承認已取得公證書，今早從成都出發，午後會到達鹽田看守所再申請會見其代表的被捕者，「公安之前說是拿了公證就可以見了，但會不會見得到，也不好說」。

盧思位日前引述公安稱，其當事人或涉嫌「組織他人偷越國境罪」，即俗稱為「蛇頭」，情節嚴重者可被判囚終身。他昨說自己返四川後收到司法局來電，要求他為代理這案件「備案」，他猜測是當局認為此案敏感。

另一協助被捕者的內地律師任全牛周一（7日）帶同家屬委託書前往鹽田看守所申請會見當事人，亦被當局以「不能核實委託人身分」為由拒絕，要求他提供「公證書」。任全牛向本報表示，港澳台的刑事案沒有公證書的特殊規定，認為有關當局做法屬「刁難律師」，形容不尋常，與一般偷渡案有別。亦有內地法學者認為，案件涉兩地法律文件，公安需憑公證書才能肯定律師獲被捕者或其家屬委託（見另稿）。任全牛說，預計下周取得公證書，會再申請會見其當事人。

3人未港應訊 區院頒拘捕令

被拘捕12名港人中，3人包括推銷員鄧棨然（30歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（17歲）及學生廖子文（17歲）涉於去年9月底在灣仔一幢大廈內管有汽油及玻璃樽等，被控串謀意圖縱火等罪。3人昨日未有如期到本港區域法院應訊，控方解釋內地執法機關正扣押3人。區院首席法官高勁修向3人發拘捕令及撤銷擔保，案件押後至11月12日再訊。

林鄭：須先按內地法律處理

特首林鄭月娥昨表示，本港警方已收到內地通報，而港人觸犯內地法律在內地被捕，須先按內地法律處理，若被捕者家屬需要，港府將一如既往協助。對於被捕者委託的內地律師申請見面被拒，林太稱會全力跟進家屬的要求。

保安局表示，警務處已按機制通知被捕者家人，內地公安機構正按其法制處理案件，警方已與內地執法部門聯繫。入境處接獲部分家屬求助後，已透過駐粵辦跟進。

明報記者