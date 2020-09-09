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喊口號控發表煽動文字 快必還押 控方詳列叫「光復香港、五大訴求、黑警死全家」次數

【明報專訊】人民力量副主席譚得志（快必）周日遭警方國安處拘捕，其後被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等6罪，昨日在粉嶺裁判法院提堂。控方在庭上表示，譚得志曾在街站發表「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「反抗」等口號，認為有關口號引發針對政府或警隊的仇恨。裁判官將案件押後至11月17日再訊，以待警方進一步調查和預備轉介區域法院的文件，同時拒絕譚得志保釋，譚其間須還押候訊。

被告譚得志（48歲）原先已面對3項控罪，包括今年1月17日在大埔海濱公園露天劇場發表煽動文字、煽惑他人參與未經批准的公眾遊行，以及同月19日在銅鑼灣崇光百貨外，帶領人群以粗口辱罵附近警員。

新增6罪 國安處主管

至於新增的6項控罪，控罪書顯示案件主管為國家安全處高級督察梁凱期。譚得志被控於今年3月15日，以及7月4、8、9和19日，分別在牛頭角下邨商場外、旺角西洋菜南街和亞皆老街一帶、港鐵黃大仙站A出口外、港鐵觀塘站A1出口外和裕民坊一帶，以及藍田啟田商場外，發表煽動文字。他同時被控於今年3月15日在牛頭角下邨商場外，在公眾地方作出擾亂秩序的行為。

控方稱引發憎恨政府警隊

律政司高級助理刑事檢控專員周天行表示，發表煽動文字罪涉及3個層面，包括意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起對政府的叛離、引起本港居民之間的不滿或叛離，以及慫恿他人不守法或不服從合法命令。他稱，被告擺設街站期間，曾發表「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「解散警隊」及「黑警死全家」等口號，其中於7月4日曾提及「光復香港 時代革命」達70次，認為被告蓄意鼓勵公眾叫喊上述口號，「明知不可為而為之」，引發針對政府和警隊的憎恨，以及貶損香港和中國政府。

根據控方的檢控文件，控方羅列譚得志由今年1月17日至8月23日，在各區擺設街站、舉行網台節目，甚至在獅子山遊覽期間提及口號的次數（見圖），當中「反抗」一詞亦被視為口號。控方又羅列出新增的6項控罪中包括譚在7月9日的觀塘街站曾帶領群眾叫喊口號，以及在3月15日的牛頭角街站中，斥政見不同的路人「睇路呀！返大陸啦！大陸喱！」等。

列街站網台行山發言

「反抗」同視為口號

控方又指出，譚得志在7月4日的旺角街站曾提及「我哋掟汽油彈嗰啲就成本好高啦，但我哋做嘅時候都要小心啲啦，唔係話唔做啦，乜嘢都要做啦，和勇不分啦」，形容街站吸引約30人圍觀，認為譚當時主張以暴力或不法行為抵抗政府。

辯方質疑控罪違人權

辯方則表示，發表煽動文字罪屬回歸前的法例，而《基本法》第27條保障本港居民享有言論和發表意見的自由，質疑控罪「經不起人權方面的考驗」。

【案件編號：FLCC1466、1691、FLS5688-89/20】

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相關字詞﹕煽惑他人參與未經批准集結罪 反抗 五大訴求，缺一不可 光復香港　時代革命 譚得志 發表煽動文字 國家安全處

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