【Emily】指收僱傭中心員工報料 之鋒：民處促搵外傭同時間普檢

被指出錢搵人 民政：絕無此事

中西區民政事務處回覆Emily話，各政府部門有責任協助鼓勵社區不同持份者，包括外籍傭工，參與檢測計劃，而網上流傳佢哋有金錢回報畀僱傭中心嘅消息，則「絕無此事」；中西區民政事務處有鼓勵地區團體向外籍傭工解釋呢個計劃及勸喻佢哋參與檢測。但就未有回應係咪要對方喺官員落區時配合做。

黃之鋒噚日發文，指民政處職員上周五問該僱傭中心工作員工，組織外傭喺上周末去大會堂做檢測，時間可以配合，該僱傭中心員工最終回覆話老闆唔做。之鋒話，報料者透露，公務員打畀佢哋時講明，每叫10個外傭去做檢測可以有200蚊。之鋒質疑民政處「擺明以金錢利誘，動用銀彈攻勢……增加檢測數字」，指事件已證明政府檢測數字充滿水分。

翻查資料，政府並無出稿話官員去咗大會檢測中心視察；民政事務局長徐英偉上周六去咗離島區特別採樣中心，相片所見檢測位置坐滿市民。