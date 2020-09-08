電競業稱收入減95% 促有條件重開

疫下從未有電競群組

稱政府補貼僅夠交半年電費

經營電競場館的Innotainment Group在九龍灣展貿中心租用逾萬呎商舖，營運「九龍電競館」，公司高級商務營運經理林鳳儀說，疫情未爆發前，場館25個座位通常坐滿八成，單是去年暑假的3個月透過舉辦及參與大型活動，就錄得6位數字盈利；但自今年3月起人流減少，踏入7月又爆發第三波疫情，政府推行措施禁止電競場所及網吧營運，致收入大跌95%。

林鳳儀透露，場館根據《遊戲機中心條例》持有牌照，4月份停業時獲政府補貼10萬元，「但交半年電費也沒有了」，每月仍要承擔租金及員工薪金等6位數字營運開支；公司為12名員工申請「保就業」資助，承諾不裁員，「但員工都很灰，看見我們難撐，有的轉為兼職、有的辭職」。

外國業界在疫情期間轉線上發展，吸引廣告商贊助，Nexten聯合創辦人伍家輝舉例說，台灣線上比賽一般有1萬至2萬人收看，但香港少於千人，令廣告商卻步。業界估計現有逾千人從事電競業，但伍家輝稱，業界特別是製作方面的從業員，逾九成是兼職，難獲保就業計劃保障。香港基督教服務處社工李展熙稱，去年暑假獲多家電競公司提供10至15個實習或兼職職位，今年為「零」，形容電競業不振亦影響青年人就業。

Godzpeed聯合創辦人Tristan Lo稱，其位於數碼港的逾千呎電競場館，因疫將桌椅隔開1.6米以上，於座位間加隔板。他指本港「未出現過電競（感染）群組」，冀政府放寬措施，允電競中心有條件重開，「參與者對住電腦，保持距離，他們的互動都只是在遊戲內」。