涉電騙老翁 內地官二代保釋被拒即倒地

得手3天再約事主 警埋伏拘捕

20歲被告杜立衡報稱學生，操普通話，他獲悉不准保釋時，即時倒在地上，需庭警抬走。據了解，他持學生簽證來港大讀書，主修商科，父親在內地任官員，母親在醫院工作。

4項控罪稱，被告今年8月31日於牛頭角彩盈邨一單位，假冒中國大陸公安不誠實地取得男子鄧培均的人民幣465,200元（約52.8萬港元），意圖永久地剝奪鄧的財產。另外，他於9月3日在彩盈邨一大廈後樓梯意圖抗拒合法拘捕，並襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。

據了解，事主收到被告來電後，相約在涉案單位見面，當時被告出示偽造公安證，事主則交出銀行卡及密碼。其後事主發現戶口40多萬元人民幣被轉至內地。數天後被告又致電事主相約見面，事主報警，被告終遭埋伏警員拘捕，並搜出一張偽造公安證件。被告一度拒捕並襲擊警員，據悉警員受到輕傷。

「公安」上門查洗錢 九旬翁遭騙164萬

另外，昨午有一名92歲老翁報案，稱早前在牛頭角寓所接獲來電，有訛稱公安的男子稱他在內地捲入洗黑錢案，並上門提供「調查報告」。老翁不虞有詐，跟隨騙徒到銀行，把戶口內外幣定期存款兌換成港元協助調查，其後發現戶口內164萬港元被人分4次轉走，暫未有人被捕。

【案件編號：KTCC1556/20】