讚朱凱廸「健筆」 林卓廷邀對談去留

向巿民宣傳撤出後果 認只能「拖延」惡法

多名功能組別泛民議員未定去留，林卓廷昨舉行傳媒茶敘，他稱曾與有關議員溝通，知悉功能組別會進行業界民調。林卓廷說未來將於全港屋邨派單張、懶人包講解理據，強調要令市民知悉撤出後果，「不要待真的棄守戰線，才知悉會這樣、（反問）為何民主黨不守住」。

特首林鄭月娥早前提出應保留大灣區港人投票權，林卓廷稱，去年區議會選舉中民主派大勝，當中278席得票差距少於2000，憂慮一旦民主派全面撤出議會、立法會通過大灣區居民投票，將有數十萬大灣區港人可投票，屆時區議會將「變天」，公眾亦難投訴大灣區種票、買票事宜。他承認，民主派只能「拖延」惡法，惟稱若大灣區投票法案無民主派在場，或由3個月通過變成3小時。

門檻改過半 稱由自己建議

目前民調門檻定於若參與民調議員支持者一半認為應離任，有關議員便將服膺結果，較香港民意研究所行政總裁鍾庭耀早前建議的三分之二下調。林卓廷稱門檻是由他建議，因認為三分之二太高，「不知道怎樣與公眾講，這令我們根本無機會離開」。他說曾兩度向鍾庭耀建議，可否將對象由「參與民調議員支持者」改為「整體民主派支持者」，均遭鍾庭耀拒絕。

民主黨主席胡志偉昨於港台節目《千禧年代》稱，以三分之二支持者作為門檻太高，最大目標是減少爭議、冀縮窄參與民調議員自行決定去留的空間，因此將支持者三分之二的門檻下調至一半。被問到會否憂慮有人自稱支持者以影響民調，胡志偉引述鍾庭耀稱，在科學化的民調中，不容易大規模、有組織扭曲調查結果，他亦未能分辨，故會照樣跟從民調結果。