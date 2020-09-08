快必扣警署看街站片 張達明質疑挑人執法

「煽惑集結」原今應訊 未知何時保釋

譚得志被捕後一直扣留在大埔警署，他原定今午須到粉嶺裁判法院，就他早前被控「煽惑他人參與未經批准集結」等罪應訊。人民力量主席陳志全轉述譚的律師稱，譚得志在警署內須翻看其過往街站的影片，預計需時頗長，暫未知他何時可獲保釋。

張：不同陣營言論亦激烈

張達明昨在港台《千禧年代》稱，《刑事罪行條例》第9及第10條於「六七暴動」後甚少引用，指當年制定有關法例時未有人權法案，亦無《基本法》保障人權及言論自由，他認為以目前法律，有關條文不太可能符合人權保障。張達明說，不同政見的市民都用很多激烈言論，令人質疑政府只針對反對政府的聲音。

張達明向本報補充，過往針對法官的言論也可能觸犯法例，又說現時好像「想『激活』殖民地時代的惡法」。他認為引用該法例必定引起警方是否選擇執法的問題，若警方只針對反政府的人，「就有違法治精神，即是用法律做工具去統治人民」。

湯家驊：製仇恨罵得狠有別

行政會議成員、資深大律師湯家驊在同一節目表示，製造仇恨與「罵得狠」有分別，相信一般人均明白。他認為以言入罪並非違反人權，又引用《國際人權公約》稱言論有可能受法律限制，亦可以構成刑事罪行。

港大法律學院公法講座教授陳文敏出席商台《在晴朗的一天出發》稱，相信本港法院仍有足夠空間解釋該條例，料定罪需有較高門檻。他又認為，即使警方最終不起訴，已對當事人構成滋擾及壓力，亦會令其他人對很多事情自我修飾，社會評論氣氛受負面影響，令人擔憂。

（港區國安法）