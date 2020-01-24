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網購騙案飈近3倍 逾半涉口罩 涉款7000萬 至今拘104人

【明報專訊】疫情下市民減少外出，上網時間增加，亦令騙徒有機可乘。警方表示，上半年網上購物騙案較去年同期大幅度攀升，由1084宗升至4046宗，升幅近3倍，當中口罩騙案佔逾半，損失金額達7000萬元。警方與消委會提醒，消費者要核實賣家身分，了解其信譽評級，避免轉帳至個人戶口，以免騙徒取得金錢後失蹤。

根據警方數字，今年上半年4046宗網上購物騙案中，有2292宗為口罩騙案，佔近57%，涉款達7000萬元。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司張天樂表示，1月下旬疫情爆發期間，有不法分子趁口罩供應緊張，乘機在不同網上購物平台訛稱有口罩出售以騙錢。截至7月警方在全港多處共拘捕104人，涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙和欺詐罪名，涉及352宗口罩騙案。

籲核實賣家身分 避轉帳個人戶口

張天樂說，隨着近月口罩供應變充裕、價錢回落，市民警覺有所提高，口罩騙案有回落趨勢。他呼籲市民網上購物時要小心，買賣雙方都要了解對方可信度並核實身分，盡可能透過有身分認證的網上交易系統交易，亦要查閱對方交易紀錄和信譽評級。

醫療設備投訴2177宗 昔一年10宗

消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五表示，消委會接獲有關醫療健康設備的投訴，由過去每年平均僅得10多宗，至今年上半年飈升至2177宗，與疫情及口罩需求絕對有關。他說，不少消費者透過社交媒體訂購後，賣家遲遲不發貨，有賣家收款後甚至失聯。

莊龍五提醒，消費者要留意交易對象是否個人身分，及是否被要求轉帳至賣家的個人戶口。他指出，若對方並非商戶，消委會無法介入個人與個人之間糾紛，也無法聯絡賣方。他呼籲消費者要光顧有信譽的網上商店，亦要了解清楚中介交易平台的角色，這類平台很多時候都不會承擔買賣糾紛。

裸聊勒索倍升 小六男生受害

另外，警方稱裸聊勒索案及網上情緣騙案亦較去年上升。裸聊勒索案由去年上半年90宗，升至今年上半年206宗，增加逾一倍，損失金額達130萬元，逾95%受害人為男性，而最年輕的僅12歲。該名小學六年級男童，5月透過即時通訊軟件認識一名騙徒並與其裸聊，其後對方以公開他的裸聊片段為由向其勒索約值1000元的遊戲點數卡。男童及後將事件告訴父親並報警，他是警方近5年紀錄中最小的受害人。

網上情緣騙案則由去年上半年282宗升至今年上半年429宗，損失金額達1.089億元，近九成受害人為女性，介乎15至85歲，白領佔27%。一名45歲女子去年2月透過社交平台認識一名訛稱為意大利商人的騙徒，兩人其後發展成網上情侶。騙徒以不同藉口索取金錢，受害人最終按指示共匯款超過1800萬港元，成為今年上半年損失最高金額的受害人。她後來與騙徒失去聯絡而報警。

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