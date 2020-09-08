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白俄採訪示威 港攝記遭警毆一度被捕

【明報專訊】白俄羅斯反政府示威持續個多月，兩名港人自由身攝影記者Kaoru和Alex上周到達當地，周日（6日）採訪大遊行期間，Alex被警方拘捕兼「打幾拳」，並沒收相機的記憶卡，扣留問話3個多小時後獲釋。二人暫會按原定計劃逗留至月底，但說「以後會小心啲」。

Kaoru和Alex上周三（2日）抵達白俄羅斯首都明斯克，先採訪兩個女性遊行和活動，均遇上當地警察問話和跟蹤，一度要求他們刪去相片，並警告他們「不要像記者般拍攝」。白俄羅斯連續4個周日舉行大遊行，在剛過去的周日，二人表示約有10萬人參與。

示威者當日下午從獨立廣場出發，Alex說廣場各出入口早有全副武裝警員戒備。二人隨大隊向北行，見到示威者帶同小孩、小狗周行，有人彈結他唱歌，「好似6．9、6．16的和理非遊行」，又稱有警員會與示威者閒談，到達獨立宮（Palace of Independence）附近的遊行終點時，已見警方築起防線，形容整體氣氛「似2014年佔中時的香港」。

Alex說，近傍晚6時，突有防暴警從防線後衝出，與警相距約15米的他遭3名防暴拉入防線後面，之後有警員搶去他相機內的記憶卡，並拳擊他後腦位置數下，「第一下有點暈，有點失重心，但見到當地示威者面部瘀青，自己受的傷算很輕」。被帶返警署後，Alex被安排到辦公室接受警長問話，最終他在晚上9時許獲釋，警長「強烈建議」他不要再留在明斯克，稱首都「很危險」。

稱和理非遊行似佔中

Kaoru和Alex稱在當地採訪數天，熟悉畫面不時出現眼前。Alex猶記得曾在公園見到示威者「換裝」，脫去示威時穿的紅衣，換上普通衣服，又見示威者在警察面前築成人鏈，抵擋警方的胡椒噴霧。Alex說當地示威者大都是「和理非」，甚至有示威者為警察說「好話」，稱他們只是「打份工」，也有2014年曾到香港採訪的當地記者向他們表示，今次示威是受香港去年反修例示威所啟發，向他們表示感謝。

相關字詞﹕記者被捕 佔中 白俄羅斯

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