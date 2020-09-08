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周浩鼎拍片轟何官 譚文豪函律師會投訴

【明報專訊】裁判官何俊堯被調往處理高院原訟庭刑事案件排期事宜，民建聯葛珮帆、周浩鼎上月曾在YouTube拍片批評何官，葛更曾去信終審法院首席法官馬道立，要求停止讓何官審理政治相關案件。公民黨立法會議員譚文豪昨日批評親建制媒體、建制派個多月來，在無實際證據下不斷攻擊司法系統，涉干預司法獨立，質疑為何律政司未有就此發聲。他稱本身是律師的周浩鼎行為涉違背律師會操守指引，已去信律師會投訴。

律師會回覆本報稱不會評論個別投訴，若有人認為任何律師涉及專業操守不當，並向律師會投訴，將按既定程序跟進。

何官在東區區議員仇栩欣涉襲警一案中，曾批評警方證人「大話冚大話」，周浩鼎早前批評這是非常嚴重的指控，如同指警方作虛假口供，斥何官判辭污蔑警方。葛珮帆則去信馬道立，稱收到大量市民投訴何官立場偏頗、裁決不公、發表帶政治傾向言論等。

周：有責任提醒司法機構

周浩鼎昨稱自己是站在公眾利益出發，在法庭判決後指出問題，目的為確保司法機構維持公正的聲譽，認為就「黑暴案件」判決被公眾質疑錯誤應用法律原則、量刑過輕等，司法機構有責任清晰交代。

周浩鼎稱譚文豪的指控「嚴重失實」，強調自己是針對何官的判決理據，提出個人法律觀點分析、評論，自言見何官判辭有偏頗觀點，有責任提醒司法機構，並無干預司法獨立。他質疑譚文豪是否欲藉向律師會投訴打壓他，強調人事任命最終都是司法機構決定。

相關字詞﹕裁判官何俊堯 周浩鼎 譚文豪

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