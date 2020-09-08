曾批警「大話冚大話」 何俊堯調高院暫免審刑案 惹投訴裁判官調職 法律界：利發展

安排7月決定 無關仇栩欣案

司法機構網頁顯示，何官昨日仍在東區裁判法院工作，處理交付高院審訊的提訊程序。據了解，何官即將擔任高院暫委副司法常務官，主要負責行政和文件工作，當中包括處理不同案件的排期事宜，毋須開庭審案。根據法例，終審法院首席法官因應任何副司法常務官的職位懸空，或為了執行司法工作的利益需要，委任一名暫委副司法常務官，其具有副司法常務官的所有司法管轄權、持權、權力及職責。

調職加人工 多接觸高院法官

翻查資料，裁判官張天雁亦曾調任暫委副司法常務官，她其後再調任區域法院暫委法官，目前在九龍城裁判法院審理刑事案。在有關調任期間，薪金亦會相應增加，裁判官最高月薪為16.3萬元，而高等法院副司法常務官則為22.5萬元。

曾任暫委裁判官的大律師劉偉聰認為，有關調動能令裁判官接觸更多不同範疇的工作，亦有機會與高院法官共事，對仕途屬好的發展，並非將裁判官「投閒置散」。有律師形容有關調遣屬平級調動，對裁判官的發展有好處，「通常搞admin嘢先有得升」。

轟何屢判「暴力分子」無罪

葛珮帆函馬道立投訴

現年39歲的何俊堯於2005年獲取大律師資格，同年開始私人執業，至2014年11月獲委任為常任裁判官。何俊堯近期審理多宗涉及反修例的案件，包括東區區議員仇栩欣去年8月被指與男助理襲警一案。何官裁決時形容兩名警員供辭與客觀事實不符，「大話冚大話」、砌辭狡辯，最終裁定兩名被告罪名不成立。葛珮帆事後在facebook批評何官多次對「暴力分子」裁定無罪或輕判，裁決向大眾釋出「極負面」的信息，並去信終院首席法官馬道立投訴，要求嚴肅跟進及暫停何俊堯審理與政治相關的案件。