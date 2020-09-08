港聞

港聞二

涉擅用公司系統起底 電訊技術員不認罪

【明報專訊】33歲前電訊公司男技術員涉於去年中未獲公司授權下，使用公司系統查詢28個警察宿舍住址，包括20名警員、6名警員家屬及3名公眾人士的個人資料，並將一名督察的父親資料發放給Telegram起底頻道，令到事主蒙受心理傷害。其後他又涉在紅磡警署停車場徘徊及拍攝，使一名女警擔心，男技術員最終被捕。案件昨在區域法院開審。

被告陳景僖（33歲）去年9月底被捕後已離任香港電訊職位。他昨否認3項不誠實地獲益而取用電腦、一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料及一項遊蕩罪。

涉查詢28警宿住址 曾Tg發資料

控方開案陳辭稱，自2019年6月已有超過2000名警員及1000名警員家屬被起底、網絡欺凌、滋擾和騷擾，個人資料更被上載至即時通訊程式Telegram的「老豆搵仔」頻道。2019年9月初一名陳姓督察的警員編號、中英文姓名、住址及群組編號被公開在起底頻道。

去年9月22日下午，有女警在紅磡警署監察期間，看到被告在警署對面的停車場梯間窗邊徘徊，其間拿出電話拍攝，令她擔心自己及其他同袍的安全。兩名男警員其後拘捕被告，並在其身上檢獲3部不同型號的電話。

警方檢查被告電話，發現被告於去年9月9日在Telegram頻道「老豆搵仔」的報料帳戶發送內有陳姓督察父親個人資料的信息。控方指稱陳父因個人資料被披露而蒙受心理傷害。 

另警方又在被告辦公室的電腦發現兩個檔案，記錄了被告去年7月24日至8月3日期間在未得公司授權下，曾使用公司系統查詢了28個警察宿舍住址，並載有20名現職警員、6名警員家屬及3名公眾人士的個人資料。案件今續。

【案件編號：DCCC154/20】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

交通城累計9確診 涉6樓1/3商戶 全層近30人需檢疫 張竹君：屬小型爆發
交通城累計9確診 涉6樓1/3商戶 全層近30人需檢疫 張竹君：屬小型爆發
男子普檢陽性 入院兩檢測及驗血清皆陰性
男子普檢陽性 入院兩檢測及驗血清皆陰性
產後半月與兒視像團聚 中風婦添復康鬥志
產後半月與兒視像團聚 中風婦添復康鬥志
中大：有幼童糞便持續36天驗出病毒
中大：有幼童糞便持續36天驗出病毒
疫下自救 旅社「二次創業」 推網上講堂 收入回復八成
疫下自救 旅社「二次創業」 推網上講堂 收入回復八成
推行7天 累計找出16新症 全民檢測揭6傳播鏈
推行7天 累計找出16新症 全民檢測揭6傳播鏈
「非醫療用」護袍廠商有向醫局供貨 涉款6800萬
「非醫療用」護袍廠商有向醫局供貨 涉款6800萬
手機店東控串謀傷警 國安處主理 官拒保釋 控方：或轉高院審
手機店東控串謀傷警 國安處主理 官拒保釋 控方：或轉高院審
同案3被告涉潛逃扣內地 官發拘捕令
同案3被告涉潛逃扣內地 官發拘捕令
彥霖遺體未驗出哥羅芳 化驗師：或腐化流失
彥霖遺體未驗出哥羅芳 化驗師：或腐化流失
文員控傘襲警 片段揭警主動撞傘
文員控傘襲警 片段揭警主動撞傘
涉騙「遮仔會」貸款賭外圍馬 警長遭廉署起訴
涉騙「遮仔會」貸款賭外圍馬 警長遭廉署起訴
夜跑女遇劫 途人接載助擒賊
夜跑女遇劫 途人接載助擒賊
曾批警「大話冚大話」 何俊堯調高院暫免審刑案 惹投訴裁判官調職 法律界：利發展
曾批警「大話冚大話」 何俊堯調高院暫免審刑案 惹投訴裁判官調職 法律界：利發展
周浩鼎拍片轟何官 譚文豪函律師會投訴
周浩鼎拍片轟何官 譚文豪函律師會投訴
白俄採訪示威 港攝記遭警毆一度被捕
白俄採訪示威 港攝記遭警毆一度被捕
涉勒斃智障兒 婦留醫缺席聆訊
涉勒斃智障兒 婦留醫缺席聆訊
網購騙案飈近3倍 逾半涉口罩 涉款7000萬 至今拘104人
網購騙案飈近3倍 逾半涉口罩 涉款7000萬 至今拘104人
快必扣警署看街站片 張達明質疑挑人執法
快必扣警署看街站片 張達明質疑挑人執法
讚朱凱廸「健筆」 林卓廷邀對談去留
讚朱凱廸「健筆」 林卓廷邀對談去留
涉電騙老翁 內地官二代保釋被拒即倒地
涉電騙老翁 內地官二代保釋被拒即倒地
便利店排隊爭執 民主派馮德森偕友遭4男打傷
便利店排隊爭執 民主派馮德森偕友遭4男打傷
電競業稱收入減95% 促有條件重開
電競業稱收入減95% 促有條件重開
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】指收僱傭中心員工報料 之鋒：民處促搵外傭同時間普檢
【Emily】指收僱傭中心員工報料 之鋒：民處促搵外傭同時間普檢
【Emily】「日佔後從無間斷」 大坑中秋無火龍
【Emily】「日佔後從無間斷」 大坑中秋無火龍
【Emily】快必被捕 網民翻政府舊帳：林鄭明顯煽動大家鬧特首
【Emily】快必被捕 網民翻政府舊帳：林鄭明顯煽動大家鬧特首
【Emily】廉署「榮光」盆栽被質疑 原來關卡通事
【Emily】廉署「榮光」盆栽被質疑 原來關卡通事
【Emily】《風雲》郵票冊 馬榮成親繪
【Emily】《風雲》郵票冊 馬榮成親繪
【Emily】林琳接電話問騙徒：點解成日呃人
【Emily】林琳接電話問騙徒：點解成日呃人