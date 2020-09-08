涉擅用公司系統起底 電訊技術員不認罪

被告陳景僖（33歲）去年9月底被捕後已離任香港電訊職位。他昨否認3項不誠實地獲益而取用電腦、一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料及一項遊蕩罪。

涉查詢28警宿住址 曾Tg發資料

控方開案陳辭稱，自2019年6月已有超過2000名警員及1000名警員家屬被起底、網絡欺凌、滋擾和騷擾，個人資料更被上載至即時通訊程式Telegram的「老豆搵仔」頻道。2019年9月初一名陳姓督察的警員編號、中英文姓名、住址及群組編號被公開在起底頻道。

去年9月22日下午，有女警在紅磡警署監察期間，看到被告在警署對面的停車場梯間窗邊徘徊，其間拿出電話拍攝，令她擔心自己及其他同袍的安全。兩名男警員其後拘捕被告，並在其身上檢獲3部不同型號的電話。

警方檢查被告電話，發現被告於去年9月9日在Telegram頻道「老豆搵仔」的報料帳戶發送內有陳姓督察父親個人資料的信息。控方指稱陳父因個人資料被披露而蒙受心理傷害。

另警方又在被告辦公室的電腦發現兩個檔案，記錄了被告去年7月24日至8月3日期間在未得公司授權下，曾使用公司系統查詢了28個警察宿舍住址，並載有20名現職警員、6名警員家屬及3名公眾人士的個人資料。案件今續。

【案件編號：DCCC154/20】

（反修例風暴）