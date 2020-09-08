文員控傘襲警 片段揭警主動撞傘

事主稱沒看到 下屬告知

兩名被告依次為盧錦玲（42歲）及利尚寯（32歲），均報稱文員，控罪指他們去年9月1日在港鐵大圍站分別襲擊警務人員A及B。

警員A為一名警司。A供稱，當日他帶隊到大圍站巡邏及截查，其間獲下屬告知女被告用雨傘打了他右上臂，但A承認沒看到揮傘，亦不覺得痛，事後才發現右上臂發紅。警員龍霆熙供稱，他目擊女被告在A的右後方用傘打了A一下，於是制服及拘捕她。

辯方播放現場片段，稱A跑經女被告時撞到她的手及傘，龍霆熙稱看不到，溫官反駁「我第一眼就睇到喇！」辯方質疑龍霆熙「護主心切」，所有動作都視為襲警，在溫官追問下龍改稱「電光火石間有可能睇錯」，不排除A撞到女被告的可能。

男子涉推警 片揭警先推女友

警員B供稱，當日同袍制服女被告時，男被告趨近並高叫「警察濫捕」，B籲他走但不獲理會，更以左前臂打了B心口一下。辯方再次播放片段，稱B主動衝前推開男被告的女友，他才推開B。溫官亦向B謂「同你證供唔同喎」，直指B根本無勸喻說話，又感慨「其實大家都激動咗，你推個女仔無必要，被告推你都無必要，幾十人就研究啲無必要嘅嘢」。聆訊今續。

【案件編號：STCC406/20】

（反修例風暴）