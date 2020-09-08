彥霖遺體未驗出哥羅芳 化驗師：或腐化流失

化驗師康祐軒昨再度出庭。他早前表示，去年9月26日取得陳彥霖胸腔液、膀胱冲洗液及肝臟樣本作毒理測試，化驗結果呈陰性。他昨向死因庭呈上毒理測試涵蓋的常見毒品及藥物名單，當中包括哥羅芳、大麻、冰毒、安非他命、可卡因、搖頭丸，以及感冒藥和鎮靜劑等，而彥霖體內無上述藥物的殘餘痕迹。他續說，若彥霖死前5日服食過大麻，應會被檢驗出。

有陪審員早前關注彥霖生前會否吸入哥羅芳，康祐軒稱彥霖遺體雖無哥羅芳的痕迹，不過哥羅芳是一種氣體，可能在屍體腐化的過程中流失。死因裁判官問及除哥羅芳外，彥霖體內有無其他使人昏迷的藥物，他稱毒理測試涵蓋俗稱「十字架」的鎮靜劑及「K仔」氯胺酮，在彥霖體內並無發現。他又稱，若彥霖曾嗅入致命分量的哥羅芳，理應會被驗出；至於多少分量的哥羅芳足以令人昏迷，他說視乎個人體質。

舉證完畢 官周五引導陪審

康祐軒完成作供後，死因裁判官高偉雄表示案件已舉證完畢；因彥霖母親何姵誼無到庭，會視作何姵誼選擇不作結案陳辭；醫管局一方及死因研訊主任無結案陳辭，高官將案件押後至本周五（11日），屆時會總結證供及引導陪審團。

【案件編號：CCDI870/19】

（反修例風暴）