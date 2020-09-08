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手機店東控串謀傷警 國安處主理 官拒保釋 控方：或轉高院審

【明報專訊】反修例運動期間公開表態罷市的旺角手機維修店「3C維修工作室」，東主上周六於店內遭國安處人員拘捕，昨被押解至東區裁判法院提堂，控以串謀有意圖而傷人罪，稱他涉於去年12月串謀意圖傷警。裁判官拒絕被告的保釋申請，須還押至12月7日再訊。控罪書透露，本案由國家安全處高級督察張堃婷擔任案件主管。明報記者

被告賴振邦（29歲）報稱技術員，辯方稱他是手機維修店東主。控方透露，本案有可能轉介至高等法院審理，並獲准將案件押後以待進一步調查，包括檢驗被告手機的片段、索取法律意見，以及法證檢驗。

涉安排槍手炸彈

手機有草圖 Tg曾討論

控罪稱，被告去年12月8日連同黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明和李家田及其他人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使該人員的身體受嚴重傷害。

據了解，控方指稱被告去年與其他涉案者安排槍手及佈置炸彈，目標是在灣仔殺害警員。警方於被告手機找到疑似能製造炸彈引爆裝置、電路板及相關工具的草圖，並在手機的Telegram對話紀錄發現被告疑似與同案其他人討論引爆炸彈的計劃。被告曾使用涉案手機登入電郵帳戶。

年初被捕後踢保 周六再拘

據悉，被告今年1月就本案被捕，事後已踢保，直至上周六再次被捕。

昨午5時許，被告親友及聲援者在法院外等候囚車駛出，約50名警員到場戒備，並以限聚令為由驅散人群。被告的親友一邊奔跑追車，一邊呼喊被告名字，叫被告「加油，撐住！」

【案件編號：ESCC1876/20】

（反修例風暴）

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