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「非醫療用」護袍廠商有向醫局供貨 涉款6800萬

【明報專訊】普及社區檢測計劃（全民檢測）採用的保護裝備規格受關注，早前有檢測中心向醫護提供標示「非醫療用」字樣的保護衣。本報發現有關公司自成立後3個月起向醫管局提供二級保護衣，涉款6800萬元。公司負責人回應本報查詢時，一度指曾提供「非醫療用」保護衣予醫管局，其後改稱該批次只供應政府物流署，署方收貨後曾就有關字眼表達關注（concern）。有醫生工會建議港府為市面防疫產品做品質測試，以驗證是否符合聲稱規格。

一度認「非醫用」護袍售醫局 後稱不同批次

據本報早前獲得採樣醫護提供的照片，採樣中心保護衣（Protective Suit）標示「非醫療用」字樣，其包裝亦寫明只作防塵（Anti-dust）；液體阻隔性能方面則稱符合二級規格（Comply with Level 2 in AAMI PB70）。

涉事保護衣供應商為今年2月中成立的Allegrine International Limited。據其官網，Allegrine是一間在內地設廠的香港公司，製造名為「Abiti」的產品以抗擊「corovirus」，比冠狀病毒英文「coronavirus」缺少「na」兩個字母。Allegrine在港主要客戶是醫管局和物流署。

醫管局早前透過「局限性招標」採購二級即棄保護衣，與全民檢測所用的同級別，Allegrine以6800萬元中標，5月中起供貨。對於保護衣是否涉「非醫療用」批次、會否於隔離病房使用，醫管局發言人沒正面回應，稱局方採購個人保護裝備，均需符合臨牀使用的感染控制規格要求。

稱按內地出口要求標示 「非醫療用」意為「非手術用」

不願被報道姓名的Allegrine負責人稱，公司在東莞設廠，內地在4月至5月曾要求出口防疫產品標示「非醫療用」字樣，實際意思為「非手術用」，強調保護衣具備AAMI國際認證。負責人稱在港提供一、二級保護衣，當中供應二級予醫管局，他最初稱曾向醫管局提供有「非醫療用」字樣保護衣，其後致電記者改稱該批次只涉物流署；又稱內地自5月中起改變出口政策，不再需要印上「非醫療用」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，醫管局一般會先購買小量新產品予前線試用，再決定是否大批購入，她關注目前向並非信譽悠久的公司採購會否帶來潛在風險，建議港府化驗所定期測試防疫產品是否符合聲稱規格，提供可靠產品參考名單。

明報記者 許芳文

（疫情第三波）

相關字詞﹕物流署 醫管局 保護衣 新型冠狀病毒 全民檢測

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