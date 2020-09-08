推行7天 累計找出16新症 全民檢測揭6傳播鏈

10患者曾有病徵 5求醫不獲檢測

全民檢測至昨累計發現16宗新症，當中昨新增5宗；整體有11宗源頭不明，涉及6條傳播鏈（見圖）。有10名患者曾有病徵，當中5人求醫不獲安排測試，包括與外傭同住的年老夫婦。被衛生防護中心形容有「小型爆發」的大圍交通城內外均有傳播鏈，首名61歲患者（第4824宗）於6樓維修汽車，病發前曾與其後確診的保安及6樓員工交談。另一人曾到6樓倉庫；當中保安員的妻子經全民檢測確診，其後追蹤到丈夫與管理處其他人員互相傳染，當中再有一人傳予家人。

張竹君：可透過接觸追蹤截斷傳播鏈

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨公布的4宗源頭不明個案均由全民檢測找出，可透過接觸追蹤截斷傳播鏈，否則每日確診的全是有關連的個案，有可能造成假象。張竹君補充，一兩宗個案都可能引起爆發，呼籲市民即使病徵輕微亦要求診，但明白基於上班、自覺病徵不明顯等，市民未必會求醫，而全民檢測提供測試機會。她重申本港另有私家醫生、普通科門診派發樣本瓶、高危群組檢測等渠道。

許樹昌：揭示追蹤漏洞及私醫警覺不足

中大呼吸系統科講座教授許樹昌於檢測中心沙田源禾路體育館擔任組長，他認為全民檢測揭示本港現有三大問題，包括個案追蹤有漏洞，當中涉及患者能否記起過去曾接觸過何人、到過何地。其次是市民未有善用醫管局22間普通科門診派發樣本瓶措施，認為當局可加開門診數目，時間可更有彈性。另反映私家醫生警覺性不足，導致部分市民求診後不獲驗病毒，要到檢測中心採樣，而剛好全民檢測提供途徑，否則會在社區傳播病毒。

於東啟德體育館檢測中心做助理組長的香港醫學會會長蔡堅說，全民檢測好處是訓練一大批熟習採樣程序的輔助醫療人員。然而，他說有中心指令不清晰，有人不知可自備一級以上的外科口罩，導致採樣人員臨時被要求做面形測試及佩戴N95口罩。他認為工作人員應問清楚市民有否病徵，若有病徵便不得進入，否則會增加市民及採樣人員被感染的風險。

此外，特首林鄭月娥、政務司長張建宗等官員昨到不同檢測中心視察。公務員事務局長聶德權稱有逾800人重複採樣，行為不屬違法。

明報記者

（疫情第三波）