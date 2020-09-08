疫下自救 旅社「二次創業」 推網上講堂 收入回復八成

明報記者 林穎茵

「自疫情起，大家雖無法去旅行，但想探索世界的心仍很大。」張振華說，香港人熱愛了解不同地方的文化及社會議題，自5月起推出「旅行講堂」網上課程系列，近百人報讀。

談深度遊熱門國家 邀學者分享

陳成軍說，其網上課程內容主要圍繞以往文化深度遊的熱門目的地，如朝鮮、烏克蘭等，邀請學者分享介紹。

稱網上課程未來趨勢 停籌備旅團

他們亦開發以往從未接觸的範疇，如有關動物生態、旅遊哲學、酒店哲學等，至今推出7至8個課程，每個課程800元，有4至6堂，累計500人參與。他認為，網上課程是未來趨勢，未來若可重辦旅行團，可加入有關課程，令旅遊體驗更完整。

另一方面，其團隊亦開創網絡營銷業務，協助其他公司宣傳品牌。陳成軍及張振華說，兩項新業務的收入總和已達以往收入八成，預計未來一段短時間旅遊業仍受影響，已暫停2021及2022年的旅行團籌備工作。

疫情初期悲觀迷失 「我們破釜沉舟」

雖然新業務收入可觀，但二人回想，在3至4月期間曾感到悲觀及措手不及，亦有點迷失。「我們是破釜沉舟，一定要開發其他業務，因為旅遊業務無嘢可以做」，陳成軍指疫情迫使他們「二次創業」，他們與團隊幾經商討後，在20個想法中，按本身擅長的技能、市場需要等，才挑選出新開業務。

GLO Travel成立5年，由十餘名年輕人組成團隊。陳成軍認為，疫情是重新思考外遊產品的機會，稱有公司開始開發導賞應用程式、虛擬旅行等創新產品，相信未來旅遊業將變得更兩極化，可以在網上處理的，如訂機票酒店，就不會再依賴中介；另一方面，具主題特色的，如由專家帶團的行程需求則會增加。

（疫情第三波）