產後半月與兒視像團聚 中風婦添復康鬥志

一度需用呼吸機 未見兒子感焦慮

愛明7月中突然在家暈倒，送院時已陷深層昏迷，經檢查發現是腦血管撕裂導致出血性中風，而情况更嚴峻的是她已懷孕33至34周。伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生潘德立說，因擔心病人做手術會影響胎兒，故決定為愛明緊急剖腹生產。

疫下難探望 視像家庭聚會

愛明接受手術植入腦血管支架後，一度要用呼吸機、插胃喉等，亦要接受物理、職業治療等以回復走路、進食等功能。潘德立說因愛明未有能力到初生嬰兒病房探望兒子，心情明顯較焦慮及不安，欠缺動力接受復康訓練。此外，疫情第三波正值高峰，家人無法探訪，愛明丈夫亦剛從外地回港要自行檢疫。院方最終在8月初、即愛明產後半個月，安排一次視像通話，讓愛明、丈夫、母親、長女及初生次子隔空團聚，又可讓醫生解釋愛明及兒子最新情况。

康復快於預期 醫生料因見家人

有份籌備視像通話的神經外科顧問護師文群蓮說，疫情期間的視像通話通常是病人家屬「一對一」，但今次要聯絡多個家人及主診醫生，需花心思協調。最後通話一接通，愛明就揮一揮手；文群蓮說愛明大病初癒，「未必好表達到，但她心情是激動的」，而初生兒子也隔着熒幕，首次聽到父母、姊姊及婆婆叫他。

潘德立說，視像通話後愛明因為心急想快點回家，主動要求做多點復康訓練，最終她留院約一個月就能出院，醫生初步評估中風未有為她帶來很大的神經缺陷。

潘說以一個入院時深層昏迷的病人而言，愛明的康復進展比預期理想及快，估計是與家人見面令其更有動力。

（疫情第三波）