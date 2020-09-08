男子普檢陽性 入院兩檢測及驗血清皆陰性

張竹君：難界定屬假陽性

普及社區檢測計劃樣本均由華昇診斷中心實驗室負責化驗。該名44歲男子前日經普及社區檢測對病毒呈初步陽性，隨即送往聯合醫院。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日稱，衛生署化驗所覆檢該個案時，因其樣本不足，無法確定檢測結果，將個案送院再取樣，難界定個案是否屬「假陽性」。她又說，過往也有初步陽性個案，經覆檢後轉為陰性，可能與取樣或其他原因有關。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該男子送往聯合醫院後接受兩次檢測，包括鼻咽拭子測試及痰液測試，結果暫時均呈陰性，血清抗體測試亦呈陰性，正與衛生防護中心及醫生商討如何安排。該男子目前在聯合醫院單人病房隔離。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若試劑太敏感會導致假陽性，例如驗出其他導致傷風感冒的冠狀病毒時或會呈陽性；而實驗室污染、樣本污染亦有可能導致假陽性。

另外，昨多一名新冠患者離世，該名96歲女患者（第4726宗）本身有長期病患，住紅磡花園，8月24日因咳嗽及發燒入住伊利沙伯醫院，病情持續惡化，延至昨晨離世。連同由家中直送殮房的63歲女子（第4838宗），本港累計98名患者死亡。

（疫情第三波）