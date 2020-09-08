交通城累計9確診 涉6樓1/3商戶 全層近30人需檢疫 張竹君：屬小型爆發

昨10宗本地個案 5宗涉交通城

本港至昨日累計4889宗確診及1宗疑似個案，當中昨新增11宗確診，10宗屬本地感染，包括4宗源頭不明，另少於10宗初步確診。

大圍交通城大廈群組累計增至9人，包括昨日5宗確診，其中一宗經普及社區檢測發現，該名50歲男子（第4881宗）9月3日到檢測中心採樣，同日病發。張竹君說，該男子與群組首名確診、維修汽車的61歲男子（第4824宗）同在交通城6樓工作，8月25日或26日曾短暫交談，兩個案或有關連。

張：人傳人機率大 料環境污染非主因

中心追查發現，9月5日經普及社區檢測確診、從事冷氣水電工程的60歲男子（第4855宗），原來曾到交通城6樓貨倉。張竹君形容大圍交通城出現小型爆發，正向大廈派樣本樽，而6樓12個商戶中，4戶出現確診，同層其餘8戶屬高危，近30人需檢疫。她相信人傳人機率較大，料環境污染非主要傳播途徑。

早前46歲女子（第4851宗）經普及社區檢測確診，任職交通城保安的64歲丈夫（第4854宗）其後確診，始揭發第4824宗個案的61歲男子曾沒戴口罩下與他交談。換言之，已有3宗交通城個案是經普及社區檢測找出。第4854宗有兩名密切接觸者昨日確診，包括一名64歲男子及一名任職交通城地下管理處人員的59歲男子。該59歲男子的兩名家人亦確診。

交通城3個案經全民檢測找出

本報昨晚所見，交通城大廈內有不少車房，亦有粉麵廠。粉麵廠工人劉先生說不知6樓的人需檢疫，雖然自己毋須前往6樓，但仍擔心染疫，會「自己小心啲」。有6樓車房職員說衛生署已着他們回家等候檢疫，又稱車房有獨立廁所，沒與其他商戶共用廁所。

中醫診所懷孕配藥員確診

其餘經普及社區檢測找出的4名源頭不明患者，包括懷孕33周的29歲婦人，她在太子道西長榮大廈的普濟堂中醫診所任配藥員。她於9月3日到檢測中心採樣，兩日後病發。張竹君說該孕婦平日工作有戴口罩，獨自用膳，診所30多名員工需接受檢測。至於該孕婦負責配藥，會否有傳播風險，張說一般中藥會經煮熟，傳播風險較微。

另外3名源頭不明患者，包括在牛頭角安基苑嘉豪酒家工作的63歲男子，檢測前曾發燒並求醫；一名平日到楊屋道街市外攤檔買餸的83歲退休漢；以及一名住彩虹邨、平日到彩虹道天橋晨運及到牛池灣街市的67歲家庭主婦。

一名8月29日出院的48歲印傭（第4249宗）8月23日已驗出抗體，9月3日到檢測中心採樣，再驗出陽性。

明報記者

（疫情第三波）

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