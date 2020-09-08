港聞

港聞一

交通城累計9確診 涉6樓1/3商戶 全層近30人需檢疫 張竹君：屬小型爆發

【明報專訊】本港昨增11宗新冠病毒確診，10宗本地個案中，一半牽涉大圍交通城大廈，當中一名交通城患者是經普及社區檢測找出。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，大圍交通城群組累計9人確診，形容屬小型爆發，正向大廈派樣本樽作檢測，6樓12個商戶中，4戶現確診，同層近30人需送往檢疫。

昨10宗本地個案 5宗涉交通城

本港至昨日累計4889宗確診及1宗疑似個案，當中昨新增11宗確診，10宗屬本地感染，包括4宗源頭不明，另少於10宗初步確診。

大圍交通城大廈群組累計增至9人，包括昨日5宗確診，其中一宗經普及社區檢測發現，該名50歲男子（第4881宗）9月3日到檢測中心採樣，同日病發。張竹君說，該男子與群組首名確診、維修汽車的61歲男子（第4824宗）同在交通城6樓工作，8月25日或26日曾短暫交談，兩個案或有關連。

張：人傳人機率大 料環境污染非主因

中心追查發現，9月5日經普及社區檢測確診、從事冷氣水電工程的60歲男子（第4855宗），原來曾到交通城6樓貨倉。張竹君形容大圍交通城出現小型爆發，正向大廈派樣本樽，而6樓12個商戶中，4戶出現確診，同層其餘8戶屬高危，近30人需檢疫。她相信人傳人機率較大，料環境污染非主要傳播途徑。

早前46歲女子（第4851宗）經普及社區檢測確診，任職交通城保安的64歲丈夫（第4854宗）其後確診，始揭發第4824宗個案的61歲男子曾沒戴口罩下與他交談。換言之，已有3宗交通城個案是經普及社區檢測找出。第4854宗有兩名密切接觸者昨日確診，包括一名64歲男子及一名任職交通城地下管理處人員的59歲男子。該59歲男子的兩名家人亦確診。

交通城3個案經全民檢測找出

本報昨晚所見，交通城大廈內有不少車房，亦有粉麵廠。粉麵廠工人劉先生說不知6樓的人需檢疫，雖然自己毋須前往6樓，但仍擔心染疫，會「自己小心啲」。有6樓車房職員說衛生署已着他們回家等候檢疫，又稱車房有獨立廁所，沒與其他商戶共用廁所。

中醫診所懷孕配藥員確診

其餘經普及社區檢測找出的4名源頭不明患者，包括懷孕33周的29歲婦人，她在太子道西長榮大廈的普濟堂中醫診所任配藥員。她於9月3日到檢測中心採樣，兩日後病發。張竹君說該孕婦平日工作有戴口罩，獨自用膳，診所30多名員工需接受檢測。至於該孕婦負責配藥，會否有傳播風險，張說一般中藥會經煮熟，傳播風險較微。

另外3名源頭不明患者，包括在牛頭角安基苑嘉豪酒家工作的63歲男子，檢測前曾發燒並求醫；一名平日到楊屋道街市外攤檔買餸的83歲退休漢；以及一名住彩虹邨、平日到彩虹道天橋晨運及到牛池灣街市的67歲家庭主婦。

一名8月29日出院的48歲印傭（第4249宗）8月23日已驗出抗體，9月3日到檢測中心採樣，再驗出陽性。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕大圍交通城 新冠肺炎 疫情

上 / 下一篇新聞

男子普檢陽性 入院兩檢測及驗血清皆陰性
男子普檢陽性 入院兩檢測及驗血清皆陰性
產後半月與兒視像團聚 中風婦添復康鬥志
產後半月與兒視像團聚 中風婦添復康鬥志
中大：有幼童糞便持續36天驗出病毒
中大：有幼童糞便持續36天驗出病毒
疫下自救 旅社「二次創業」 推網上講堂 收入回復八成
疫下自救 旅社「二次創業」 推網上講堂 收入回復八成
推行7天 累計找出16新症 全民檢測揭6傳播鏈
推行7天 累計找出16新症 全民檢測揭6傳播鏈
「非醫療用」護袍廠商有向醫局供貨 涉款6800萬
「非醫療用」護袍廠商有向醫局供貨 涉款6800萬
手機店東控串謀傷警 國安處主理 官拒保釋 控方：或轉高院審
手機店東控串謀傷警 國安處主理 官拒保釋 控方：或轉高院審
同案3被告涉潛逃扣內地 官發拘捕令
同案3被告涉潛逃扣內地 官發拘捕令
彥霖遺體未驗出哥羅芳 化驗師：或腐化流失
彥霖遺體未驗出哥羅芳 化驗師：或腐化流失
文員控傘襲警 片段揭警主動撞傘
文員控傘襲警 片段揭警主動撞傘
涉擅用公司系統起底 電訊技術員不認罪
涉擅用公司系統起底 電訊技術員不認罪
涉騙「遮仔會」貸款賭外圍馬 警長遭廉署起訴
涉騙「遮仔會」貸款賭外圍馬 警長遭廉署起訴
夜跑女遇劫 途人接載助擒賊
夜跑女遇劫 途人接載助擒賊
曾批警「大話冚大話」 何俊堯調高院暫免審刑案 惹投訴裁判官調職 法律界：利發展
曾批警「大話冚大話」 何俊堯調高院暫免審刑案 惹投訴裁判官調職 法律界：利發展
周浩鼎拍片轟何官 譚文豪函律師會投訴
周浩鼎拍片轟何官 譚文豪函律師會投訴
白俄採訪示威 港攝記遭警毆一度被捕
白俄採訪示威 港攝記遭警毆一度被捕
涉勒斃智障兒 婦留醫缺席聆訊
涉勒斃智障兒 婦留醫缺席聆訊
網購騙案飈近3倍 逾半涉口罩 涉款7000萬 至今拘104人
網購騙案飈近3倍 逾半涉口罩 涉款7000萬 至今拘104人
快必扣警署看街站片 張達明質疑挑人執法
快必扣警署看街站片 張達明質疑挑人執法
讚朱凱廸「健筆」 林卓廷邀對談去留
讚朱凱廸「健筆」 林卓廷邀對談去留
涉電騙老翁 內地官二代保釋被拒即倒地
涉電騙老翁 內地官二代保釋被拒即倒地
便利店排隊爭執 民主派馮德森偕友遭4男打傷
便利店排隊爭執 民主派馮德森偕友遭4男打傷
電競業稱收入減95% 促有條件重開
電競業稱收入減95% 促有條件重開
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】指收僱傭中心員工報料 之鋒：民處促搵外傭同時間普檢
【Emily】指收僱傭中心員工報料 之鋒：民處促搵外傭同時間普檢
【Emily】「日佔後從無間斷」 大坑中秋無火龍
【Emily】「日佔後從無間斷」 大坑中秋無火龍
【Emily】快必被捕 網民翻政府舊帳：林鄭明顯煽動大家鬧特首
【Emily】快必被捕 網民翻政府舊帳：林鄭明顯煽動大家鬧特首
【Emily】廉署「榮光」盆栽被質疑 原來關卡通事
【Emily】廉署「榮光」盆栽被質疑 原來關卡通事
【Emily】《風雲》郵票冊 馬榮成親繪
【Emily】《風雲》郵票冊 馬榮成親繪
【Emily】林琳接電話問騙徒：點解成日呃人
【Emily】林琳接電話問騙徒：點解成日呃人