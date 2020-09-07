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疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈

【明報專訊】在新冠肺炎疫情之下，很多人都無法去健身中心、球場、泳池等做運動，加上限聚令，連外出也少了很多，令運動量大減。因應情况，家用智能健身器材正好受惠於「宅經濟」，不論是硬件銷售額及課程收入，都比去年同期顯著增長。

明報記者 薛偉傑

廣州市迅茄軟件科技首席執行官何至宏表示，公司在2015年下半年開始研發家用智能健身器材，品牌為Move It，寓意「動起來」。首款產品是四合一智能健身套裝器材Move It Gym，含4種訓練設備，包括健身輪、阻力帶、跳繩、俯臥撑器，特點是4款器材可以共用1個內置7種傳感器的萬用手柄。透過公司研發的演算法和手機App，可以相當準確偵測用戶動作是否標準正確，協助用戶鍛煉各個肌群。

手機App無限上課 月費低至28元人幣

Move It Gym在2017年初開始投產，每套零售價1899元人民幣（約2200港元），因售價偏高，銷量有限。公司在2018年9月推出售價大眾化的智能啞鈴Move It Beat，同樣內置傳感器及配合手機App使用，玩法類似Move It Gym。App提供啞鈴健身操課程，有燒脂、塑形、模擬搏擊等選擇，每個視頻課程短至3分鐘，予人較易學及遊戲化感覺。智能啞鈴有0.5、0.75、1公斤3個型號，零售價相差約20元人民幣，每套100多元人民幣。截至訪問前，已累積賣出30多萬套。

智能啞鈴之後，公司推出兩項產品，智能可拆卸呼啦圈Move It Spin主要是用於燒脂，結合像健美操的動作，腰部、腿和手都可以鍛煉。智能閃躲拳擊球Move It Punch可以用來學習拳擊的基礎攻擊、防守及步法技巧，以及透過多種迷你拳擊遊戲來減壓。

上述產品全都透過公司手機App，附送免費基本課程，至於收費增值課程，去年才開始推出。何至宏表示，今年上半年，公司智能健身器材銷售額比去年同期升三成；收費課程收入，更比去年同期大升約3倍。

他續稱，收費課程去年佔公司總收入3%，估計今年佔比將升至10%至15%。除免費基本課程之外，顧客可以用28元人民幣月費，無限量觀看其他預先錄製收費課程。今年稍後，公司會推出多種直播課程，無限量上課月費為198元人民幣，每月6堂收費為48元人民幣。

至於今年新產品，有智能跳繩Move It Smart Jump Rope和智能拳套Move It Swift，其中智能跳繩已於6月推出，香港售價259元（內地售價由129元人民幣起），充電一次可使用30日。智能拳套有5款大小，正在Indiegogo眾籌，預售價99美元，執筆時已籌到超過11.7萬美元，估計將於10月付運，正式零售價169美元。

智能跳繩港售價259元

何至宏表示，有生產電子跳繩產品的廠商有意合作，由公司出售藍牙模組，令產品升級至和智能跳繩相容，也可用公司App。若廠商的顧客將來光顧公司收費課程，亦會分成給廠商。公司找到一名前香港花式跳繩代表合作，示範錄製跳繩課程，由基本功教起。雙方已製作跳繩課程，可以作為本地中小學體育堂內容，加入班內排行榜和班際排行榜等功能，希望今個月和一至兩家中小學試驗推行。

伙前花式跳繩代表合製課程

另外，由於疫情關係，本地不少物理治療師暫停到安老院教長者做運動，因此公司計劃和物理治療師合作，透過直播方式教長者做運動。公司亦計劃今個月開始，先和個別安老院試驗一至兩個月。何至宏表示，今年放在課程方面的精力較多，長遠希望收費課程可以貢獻一半以上的收入。

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