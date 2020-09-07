許樹昌：兩周確診單位數 可4人一枱

餐飲業稱1500店倒閉 「從未試過」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，綜合早前與Deliveroo合作做的調查數據及其估算，全港約1.6萬至1.8萬間餐廳中，有1500間倒閉結業、2500間全日暫停營業至8月底、6500間因晚間堂食政策而提早關門。他形容數字「誇張」，餐廳集中在5至8月短時間內倒閉，「SARS時期3個多月，結業約1000多間！目前情况是從未試過」。

他形容業界對經營環境感到十分悲觀，「很多食肆都拿了保就業（工資補貼），不能隨便裁員」，而晚市延長到10時但不放寬用餐人數，對食肆幫助有限。他解釋，不少中小企食肆食客對象是4人，「如果開放4人（一枱），不少食肆生意馬上會好轉」，建議政府允許食肆能把一張枱以膠板分隔，讓4人同時坐於一枱。

許：人數不能無上限 有疫苗前不應辦宴

許樹昌說，無可能等到零確診才放寬食肆限制，若未來一兩周本地個案維持單位數，而源頭不明個案比例不是很高，最重要是無食肆相關群組爆發，每枱人數則可放寬至4人，但認為入座率50%及堂食至晚上10時的限制暫不能放寬，否則市民聚會時間加長或會爆發疫情，未來可再視乎疫情逐步放寬限制，但不能無上限，應維持最多8至10人一枱，有疫苗前都不應舉辦大型飲宴慶祝活動。