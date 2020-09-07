太古街坊「黃店團購」30次 燒賣一訂3.5萬元

Iris說，太古街坊facebook群組年初討論口罩等話題，一日有街坊突然說，聽聞「叁拾士多」的燒賣很好吃，但滿600元才送貨，數名有興趣的街坊便開了首個團購WhatsApp群組，怎料一呼百應。吃完燒賣後，街坊又聽聞炮台山有意大利菜食肆「告急」，再發起團購，「團購黃店群」漸成形。

救「告急」店一呼百應 正聯絡20餘店

一傳十、十傳百，至今團購群組有4個主WhatsApp群組及一個Telegram群組，共1200人，群組取名「太古同怒人」，Iris解釋，「因為同怒，所以同路」。「同怒人」至今已辦30多次團購，亦有20多間黃店正聯絡或處理中，團購統籌人會聯絡「黃店」，商討運輸、可供外賣菜式等，然後開設Google表單供街坊落單，隨後街坊直接網上付款予餐廳。

太古街坊團購成績驚人，金額最大一次要數「元朗燒賣皇后」，街坊大量訂購下，訂單涉款約3.5萬元，相等於購買約121袋6磅裝燒賣。另一次向「兩姊妹涼皮有限公司」團購，訂單金額達1.3萬元，以該店每碗涼皮或小食售價約30元計，相等於訂購400多碗。

多區取經 盼助黃店起頭

Iris認為團購能助黃店，「短期做到生意，長期來說，我們發現街坊對黃店認知不多，但團購後他們會在facebook分享圖片，老實寫食評，是個很快的Openrice，希望可做到宣傳作用，帶挈埋堂食」，此計劃亦吸引青衣、西環、大坑、將軍澳、紅磡等多區街坊「取經」，Iris期願：「我們有偉大少少的想法，希望做到開頭，之後餐廳會自己識得做，這個購物習慣可以形成。」