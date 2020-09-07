疫市加租借貸苦撐 獲外賣訂單抵6天生意 「黃店團購」救活米芝蓮店

明報記者 黃心悅 畢嘉敏

早年險倒閉 因米芝蓮起死回生

旺角黑布街的甜品店Joyful Dessert開業5年半，東主高氏夫婦原任職銀行業，有感壓力太大，毅然辭職開店，但生意一直做不起。正當二人做好倒閉的心理準備，有天突然收到傳媒一通電話，說他們拿了米芝蓮街頭小食推介，自此生意谷底反彈，更連續5年獲米芝蓮銜頭。常說「米芝蓮魔咒」，高太笑說，若非米芝蓮，他們早已倒閉。

Joyful Dessert舖位的業主是個老人家，高太形容對方「連什麼是米芝蓮都不知道」，一直沒因此大幅加租，但今年初續租時，業主提出將原本約7萬元月租加至9萬元，高太說「諗過搬，但考慮要裝修、重新申請牌照，怕客人適應不到新位置」，唯有爭取降低加幅，最後於4月左右以約8萬元續租兩年。

禁晚市下生意剩兩成 月蝕20萬

禍不單行，其後疫情愈趨嚴重，該店疫情前平日一天有萬多元生意，周末有兩萬元，但第三波疫情下晚市受限制，甜品生意一落千丈，每日生意只剩兩千元。高太認為港人習慣吃完晚飯吃甜品，9時後便禁堂食，食客難趕及光顧。她稱每月餐廳淨支出30萬元，按此計算，每月最少蝕20萬元，最近夫婦向銀行借貸三四十萬元支撐生意。

Joyful Dessert在保就業計劃下獲12.5萬元資助，但只是杯水車薪，高太也不願解僱員工，唯有想方法「求生」，例如禁晚市期間開門做外賣，「但全日只有3單外賣」。而去年曾高調表明政治立場的Joyful Dessert，又試過與同為黃店的「陸陸雞煲火鍋」合作賣麻辣雞批，「佢哋出雞，我哋出酥皮」，但她覺得「手足夾硬幫我們（買）」。

正當生意再陷谷底，一群太古「同怒人」向他們洽談做外賣團購。雙方討論良久，挑選適合外賣的款式，最後辦了第一次「太古Joyful Dessert團」，一團吸引到73名街坊訂購，訂單金額破1.3萬元，等同該店現時6天的生意額，高太盡是感恩，往後亦打算探索類似經營模式的可行性。

公和荳品夜關冷氣省錢

同獲米芝蓮街頭小食推介的深水埗公和荳品廠同樣面對經營困難，負責人蘇小姐說：「之前6點後禁堂食，我哋一到6點就關剩一部冷氣，節省電費。」她認為，旅遊發展局大半年來對小商戶支援較少，建議該局舉辦更多活動，例如派發小店現金券，吸引本地客光顧。旅發局發言人稱，6月推出的「旅遊．就在香港」計劃，為旅遊、零售、餐飲業創造宣傳平台，獲過萬本地業界參與，當中不少本地特色商戶，特別是地區小店。