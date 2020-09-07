母子同院不同層 醫生贈電話卡解相思

瑪嘉烈醫院疫情期間共接收30名男確診病童及46名女確診病童，介乎個多星期大至17歲多。關日華稱，大部分病童病情不嚴重，提供支持性療程便足夠，只有一名10歲及一名12歲病童需用抗病毒藥物治療，二人都順利出院。

李女士（化名）一家2月底由英國回港，3月中她首先確診，其後丈夫與16個月大的兒子亦確診，父子被安排同一病格。李女士憶述當時父子住12樓，她住9樓，母子同處一座卻不得相見，其病格離Wi-Fi特別遠，接收不良，未能與兒子視像通話，丈夫拍片她也收不到，讓她很想念。李說，當時關醫生問她有何需要，她答很想念寶寶，翌日她從負壓病房的傳送物件箱子內，發現一張4G電話卡，讓她可與兒子視訊。「那份心意，遠遠超過一張卡的價值。」

子不肯出院 母購醫院玩具𧨾

李女士與丈夫比兒子早康復，兒子50多天後才符合出院條件，其間丈夫一直相陪。怎料出院日兒子不願離開病房，擾攘好一陣子，她估計可能「相處有感情」，「以為（見到我）會很開心，怎料不是，有少少意外」，兒子回家後也情緒低落，她唯有為兒子購買在醫院獲派的相同玩具，並適時帶他出街，情况才慢慢改善。

關日華稱，確診病童入院有3種安排，若父或母同染疫，可盡量安排與病童同住；若父母無確診而病童是8歲以下，則可安排監護人24小時入同一病格照顧。他透露約5至6名家長選擇親自照顧孩子，醫護會向他們解釋感染風險、教導防感染措施；當孩子康復出院，照顧者會被視為密切接觸者，須送檢疫中心隔離14日。另有小量個案因父母未能親身照顧，會由醫護作代父母。

入院稱「無嘢」 留學生撰感謝卡

瑪嘉烈醫院資深護師（傳染病中心）陳瑩斐說，第一波疫情病童病况較平穩，但兒童較不懂發問或表達感覺；第二波大多是留學生，他們較寡言，多自稱「無乜嘢」，但最後收到不少留學生撰寫的感謝卡。不過，最讓陳瑩斐和關日華感動是李女士的卡，卡上寫着：「多謝你們守護我們的香港」。兩人說：「他們的欣賞，給了我們很大的動力！」

明報記者 黃心悅

（疫情第三波）