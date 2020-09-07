有火眼人員截的離實驗室 違「專車往返」安排

穿防護衣者附近游走

政府：非內地支援隊成員

另外，網傳身穿全身防護衣的人帶同行裝於華美達海景酒店外行走，政府發言人表示據了解圖中者不屬於內地支援隊成員。華昇診斷中心亦稱已翻查閉路電視，未發現穿著保護裝備人員出入實驗室。

本報上周觀察

掛火眼字眼者步至酒店

中山公園體育館及旁邊的游泳池被多重水馬包圍。記者上周五（4日）晚到場觀察，多輛旅遊巴進出泳池停車場，其中一輛車身印有維景酒店標誌。亦有部分人完成工作後自行離開體育館，當中3名操普通話年輕人嘗試於場外雙黃線馬路截的士，經記者提示始知的士不停該處，其中一人認在實驗室工作；另有身穿便裝、背囊掛上印「火眼實驗室」字眼搓手液的人，步行約5分鐘後進入華美達海景酒店。

運樣本中港七人車排滿館外

當日晚上8時至9時半期間，最少60輛車身沒標示的七人車陸續駛往體育館，相信是將各區收集的採樣樣本送抵，但疑因空間不足，場內保安人員不斷指示部分車輛先駛進游泳池停車場等候，車龍高峰時排滿整條體育館外的東邊街。不少七人車都掛有中港車牌，擋風玻璃位置展示寫有「普及社區檢測」等字眼的紙張。

華昇：大門入口未見穿裝備者

網上流傳身穿全身防護衣的人帶同頸枕、背囊等行裝於華美達外行走，本報昨向負責檢測的華昇查詢，發言人表示實驗室有嚴格管理規則，不同級別防護衣會在指定更衣區更換及處理，已翻查閉路電視，大門入口均未發現有穿保護裝備人員出入。華昇呼籲若市民發現類似情况，應第一時間報警，以及通知食環署和衛生署。

本報昨向政府新聞處查詢，內地檢測人員除入住九龍維景酒店外還有什麼酒店，政府昨晚回應指有關人員亦入住港島一間酒店。對於身穿保護衣的人於街上游走，會否構成交叉感染，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示不清楚情况。

（疫情第三波）