港聞

港聞二

有火眼人員截的離實驗室 違「專車往返」安排

【明報專訊】目前最少有570名內地核酸檢測支援隊成員抵港，協助普及社區檢測，有關人員理應點對點來往實驗室及酒店，而政府昨晚亦回應稱內地支援隊人員前往及離開實驗室時，會乘坐專車統一往返。不過本報上周到位於中山紀念公園體育館的氣膜實驗室外觀察，有人離開時一度想截的士，另有背囊掛着「火眼實驗室」字眼的搓手液的人，步行到附近的華美達海景酒店。

穿防護衣者附近游走

政府：非內地支援隊成員

另外，網傳身穿全身防護衣的人帶同行裝於華美達海景酒店外行走，政府發言人表示據了解圖中者不屬於內地支援隊成員。華昇診斷中心亦稱已翻查閉路電視，未發現穿著保護裝備人員出入實驗室。

本報上周觀察

掛火眼字眼者步至酒店

中山公園體育館及旁邊的游泳池被多重水馬包圍。記者上周五（4日）晚到場觀察，多輛旅遊巴進出泳池停車場，其中一輛車身印有維景酒店標誌。亦有部分人完成工作後自行離開體育館，當中3名操普通話年輕人嘗試於場外雙黃線馬路截的士，經記者提示始知的士不停該處，其中一人認在實驗室工作；另有身穿便裝、背囊掛上印「火眼實驗室」字眼搓手液的人，步行約5分鐘後進入華美達海景酒店。

運樣本中港七人車排滿館外

當日晚上8時至9時半期間，最少60輛車身沒標示的七人車陸續駛往體育館，相信是將各區收集的採樣樣本送抵，但疑因空間不足，場內保安人員不斷指示部分車輛先駛進游泳池停車場等候，車龍高峰時排滿整條體育館外的東邊街。不少七人車都掛有中港車牌，擋風玻璃位置展示寫有「普及社區檢測」等字眼的紙張。

華昇：大門入口未見穿裝備者

網上流傳身穿全身防護衣的人帶同頸枕、背囊等行裝於華美達外行走，本報昨向負責檢測的華昇查詢，發言人表示實驗室有嚴格管理規則，不同級別防護衣會在指定更衣區更換及處理，已翻查閉路電視，大門入口均未發現有穿保護裝備人員出入。華昇呼籲若市民發現類似情况，應第一時間報警，以及通知食環署和衛生署。

本報昨向政府新聞處查詢，內地檢測人員除入住九龍維景酒店外還有什麼酒店，政府昨晚回應指有關人員亦入住港島一間酒店。對於身穿保護衣的人於街上游走，會否構成交叉感染，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示不清楚情况。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 全民檢測 火眼實驗室

上 / 下一篇新聞

九龍遊行 警撲壓12歲「可疑」女童 289人被捕 手銬反鎖男子被指掙扎遭壓頸1分鐘
九龍遊行 警撲壓12歲「可疑」女童 289人被捕 手銬反鎖男子被指掙扎遭壓頸1分鐘
戴豬嘴新巴司機向警響號 涉危駕被拘
戴豬嘴新巴司機向警響號 涉危駕被拘
上街老婦：除罩普檢風險更高 押後選舉因怕輸
上街老婦：除罩普檢風險更高 押後選舉因怕輸
批示威者喪盡天良 中聯辦：決不允港再亂起來
批示威者喪盡天良 中聯辦：決不允港再亂起來
稱政府土供工作「不夠力不夠快」 黃遠輝：中短期缺地看不到希望
稱政府土供工作「不夠力不夠快」 黃遠輝：中短期缺地看不到希望
任內8年公屋輪候時間翻倍 感歉意
任內8年公屋輪候時間翻倍 感歉意
IT界選民半數新登記 多屬IEEE iProA
IT界選民半數新登記 多屬IEEE iProA
稱港無退路 朱凱廸籲民主派杯葛議會
稱港無退路 朱凱廸籲民主派杯葛議會
兩確診涉監獄 7000在囚者將驗毒 羈留泰男曾洗醫院污衣 衛署：獄中或現隱形傳播
兩確診涉監獄 7000在囚者將驗毒 羈留泰男曾洗醫院污衣 衛署：獄中或現隱形傳播
普檢增5確診 4曾求醫沒驗毒 衛署：專業判斷
普檢增5確診 4曾求醫沒驗毒 衛署：專業判斷
馬季開鑼日投注額13.76億 歷年最高
馬季開鑼日投注額13.76億 歷年最高
否認檢測量報大數 陳肇始：流程問題 昨首逾20萬 仍未達宣稱
否認檢測量報大數 陳肇始：流程問題 昨首逾20萬 仍未達宣稱
退休醫生獲聘任聯網總監 6醫護工會批違指引
退休醫生獲聘任聯網總監 6醫護工會批違指引
母子同院不同層 醫生贈電話卡解相思
母子同院不同層 醫生贈電話卡解相思
疫市加租借貸苦撐 獲外賣訂單抵6天生意 「黃店團購」救活米芝蓮店
疫市加租借貸苦撐 獲外賣訂單抵6天生意 「黃店團購」救活米芝蓮店
太古街坊「黃店團購」30次 燒賣一訂3.5萬元
太古街坊「黃店團購」30次 燒賣一訂3.5萬元
許樹昌：兩周確診單位數 可4人一枱
許樹昌：兩周確診單位數 可4人一枱
3漢持斧「追債」 男子遭劫160萬
3漢持斧「追債」 男子遭劫160萬
男子遭伏擊斬斷指 疑涉黑幫糾紛
男子遭伏擊斬斷指 疑涉黑幫糾紛
疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈
疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈
累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】曾鈺成：三權分立有人民授權 「爭議唔會因為權威人士嘅說法而平息」
【Emily】曾鈺成：三權分立有人民授權 「爭議唔會因為權威人士嘅說法而平息」
【Emily】爭重啟選舉 陳日君敲煲1分鐘
【Emily】爭重啟選舉 陳日君敲煲1分鐘
【Emily】開壇熱身 蘇B重返維園直播
【Emily】開壇熱身 蘇B重返維園直播
【Emily】被指六七帶學生放菠蘿 程介明呼冤
【Emily】被指六七帶學生放菠蘿 程介明呼冤
【Emily】疫下守傳統 牙醫生宣誓
【Emily】疫下守傳統 牙醫生宣誓
【Emily】疑跨區派區會物資 助理被指偷
【Emily】疑跨區派區會物資 助理被指偷