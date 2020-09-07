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否認檢測量報大數 陳肇始：流程問題 昨首逾20萬 仍未達宣稱

【明報專訊】普及社區檢測計劃（全民檢測）踏入第七天，食物及衛生局長陳肇始昨稱，首日因流程問題，實驗室於當晚才接收樣本，故「有一天時差」。對於每日檢測量不足、但華昇診斷中心宣稱可達30萬，她否認涉「報大數」。至於會否再推全民檢測，陳肇始認同再做機會微，會集中檢測高危群組。公務員事務局長聶德權則說，如部分檢測中心仍有需求，可再延長多3天。

難再推全民檢測

截至昨晚8時，累計約113.2萬人次預約全民檢測，102.7萬人次已採樣；氣膜實驗室累計完成67.5萬個樣本檢測（見表），較過去24小時檢測量增23.6萬個，首次突破20萬，仍未達華昇診斷中心宣稱的30萬。陳肇始於無綫電視《講清講楚》稱，至昨日有570名內地支援隊人員在港檢測。提到每日檢測量未達標，她否認華昇「報大數」或「過分樂觀」，稱只涉流程問題，因實驗室計劃首日晚才收到樣本，翌日才24小時運作，目前已理順流程。對於仍需時一兩日才知結果，她認為相對本港以往每天只驗數千樣本已算快。

陳肇始認同，本港再推全民檢測機會較微，未來會集中高危群組及病學檢測。基於今次全民檢測的經驗及數據，日後可在現有機制上擴大檢測量，例如於22間醫管局普通科門診派發樣本瓶，可探討能否擴大範圍及容量。至於日後需否內地支援檢測，她稱不論日後做病學檢測、推行「健康碼」或「旅遊氣泡」等，相信私營化驗所有足夠檢測量。

聶德權：高需求中心可再延3天

聶德權昨於商台《政好星期天》表示，昨日141個檢測中心有44個預約爆滿。他在節目後稱，若部分檢測中心仍有需求，可再延長多3天。

聶認為，參加普及社區檢測人數愈多，參考價值愈高，有助找出隱形患者及了解社區疫情，檢測也是為未來爆發做演練，並對恢復跨境活動等創造條件。他稱政府沒為參與人數訂立目標，「沒說是500萬人」，並非達到一定數目才有價值。

被問到檢測中心是否有用非醫護的保護裝備，以及政府不夠保護裝備，聶德權稱計劃需短時間為醫護提供呼吸器，亦要做面形測試，政府向醫管局借呼吸器因「周轉的問題」，之後會歸還。

明報記者

（疫情第三波）

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