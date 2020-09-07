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港聞二

馬季開鑼日投注額13.76億 歷年最高

【明報專訊】疫情持續，新年度馬季開鑼日昨在馬場及各投注站均不開放予普羅馬迷下開賽，但無礙馬迷投注熱情，全日10場賽事投注額合共13.76億元，較上季開鑼日12.88億元增6.8%，成為歷來開鑼日的最高紀錄。馬會高層稱投注額上升主要是匯合彩池帶動，並形容是「歷來最好的開始」。

馬場禁公眾進入 投注站不開放

配合政府限制社交距離措施，馬會昨日在開鑼日賽事，繼續不接受公眾馬迷進入沙田及跑馬地馬場，各投注站亦不在賽日開放。沙田馬場公眾席只見一排排的空櫈，昔日馬匹競逐、人山人海呼喊，以及不少馬迷入場打鑼冀敲出好運的場面未再出現。

除練馬師、騎師、相關職員及董事外，馬會只容許已預先訂座的參賽馬匹馬主，以及一名同行賓客進入沙田馬場，故入場人數僅362人，屬歷來最低紀錄。沙圈人流亦大減，各人保持1.5米社交距離，而各場賽事後在凱旋門為頭馬及馬主拍照時，每次僅容許最多兩人，馬場內亦沒有慶祝安排或儀式。

近年開鑼日投注額大多維持逾12億元，其中2017至18年度開鑼日更達12.94億元，昨日則再創新高達13.76億元，未見受疫情及經濟下滑影響。馬會行政總裁應家柏於賽後表示，全日本地投注額11.29億元，升4.6%；而匯合彩池則有2.47億元，升18%，是歷來最好的開始，他說新馬季取得好開始很重要，對昨日業績感滿意，期望賽事繼續舉行。

應家柏：匯合彩池帶動 歷來最好開始

賽前馬會主席陳南祿與應家柏主持敲響銅鑼儀式，標誌新馬季展開，而開鑼日傳統主要賽事特首盃，繼去年後今年亦由馬會主席頒獎，結果由練馬師沈集成訓練的賽駒「最合拍」勝出。賽後陳南祿頒贈獎盃予馬主龔永德。

（疫情第三波）

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