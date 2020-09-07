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普檢增5確診 4曾求醫沒驗毒 衛署：專業判斷

【明報專訊】普及社區檢測計劃（全民檢測）累計揭11新症，昨新增5宗個案，當中4人測試前已現病徵及求醫。一對年約九旬夫婦及其同住外傭，分別因發燒及喉嚨痛等，於5日內四度向同一私家醫生求診，惟醫生相信老夫婦患肺炎，沒安排病毒測試。衛生署一方面稱私醫沒安排驗病毒屬「專業判斷」，另一方面籲有病徵者求醫，不要等待全民檢測。

九旬夫婦發燒四度求醫

私醫診斷肺炎 沒安排驗毒

本港昨新增15宗本地及相關個案，當中5宗經全民檢測確診。一對分別92歲及89歲的夫婦，與42歲外傭居於尖沙嘴港景峯1座，老夫婦於8月29日病發，外傭則於一周前、即22日喉嚨痛。三人曾於9月1日、3至5日4度前往長沙灣青山道馮建華醫生診所求醫，當時老夫婦發燒及咳嗽，醫生診斷為肺炎並處方藥物，但沒為他們驗病毒。

老夫婦及外傭於9月2日到官涌體育館接受全民檢測，兩日後初步確診，送院隔離治療。老夫婦的病毒數值（Ct value）分別為21至23及25至27，外傭則為28至30，換言之，老翁驗出的病毒量最多。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，診所病人數目多，病人於診所逗留時間長，職員及醫生較高危，該診所醫生、6名護士及一名清潔工須檢疫，上述日期到訪病人須驗病毒。被問到為何醫生多次沒提供檢測，張竹君相信是「專業判斷」。

另外，一名於灣仔道餐廳金陵會工作的59歲男子，於9月4日因應餐廳要求，於重新營業前到彩雲社區中心檢測，結果呈陽性，Ct value為32；他於9月2日病發，翌日因腹痛及腹瀉求診，醫生認為他不似新冠病毒感染，故沒安排測試。另一名60歲、無病徵的家庭主婦，平日主要到街市，她在東涌體育館檢測後確診，Ct value為30至33。

張竹君：有病先求醫 莫待普檢

對於有病徵市民參與全民檢測，張竹君呼籲，如有病徵要求醫和領取樣本瓶，或以其他途徑測試，以免拖長病情，及避免於檢測中心內交叉感染。

（疫情第三波）

相關字詞﹕全民檢測 新型冠狀病毒

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