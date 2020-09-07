兩確診涉監獄 7000在囚者將驗毒 羈留泰男曾洗醫院污衣 衛署：獄中或現隱形傳播

增21確診 7宗源頭不明

昨增21宗確診，15宗為本地個案，5宗經普檢發現（見另稿），累計4878宗確診及1宗疑似個案，另少於10宗初步確診。7宗源頭不明個案中，3宗經普及社區檢測發現。其餘4宗源頭不明個案，包括前日初步確診、昨日正式確診的54歲男子，他8月21日還押小欖精神病治療中心，9月4日轉送荔枝角收押所。

醫局：壁屋無洗傳染病者被服

另一確診的羈留人士為22歲泰籍男子，沒有病徵。據入境處及懲教署公布的資料，他7月31日判囚8周後送至荔枝角收押所隔離觀察，其間體溫正常，沒病徵，至8月22日轉送壁屋監獄。他服刑完畢後9月4日送往青山灣入境事務中心（CIC）等候遣返並檢測，前晚確診。

懲教署稱，男子在壁屋負責清洗醫管局轄下醫院污衣，包括病人穿過衣服、牀單被袋，洗衣大樓已暫時停工。醫管局總行政經理庾慧玲說，壁屋洗衣房只處理一般被服，不包括傳染病患者被服。張竹君稱不認為該男子在清洗污衣時感染，相信可能在荔枝角收押所或壁屋感染，獄中或有隱形傳播。中心會向荔枝角收押所、CIC及壁屋派樣本瓶。

張竹君稱，在囚者工作時有戴口罩，但用膳、睡覺、洗澡時沒戴，CIC有30多名在囚者被列為密切接觸者須檢疫，壁屋則有數十人。她說密閉空間易出現小型爆發，比較擔心，且有兩名被扣留或在囚者確診，已與保安局聯絡，將安排7000多名在囚者接受檢測。

其餘2宗源頭不明個案分別是在尖沙嘴從事文職的39歲女子，及因寓所裝修、6月起入住荃灣如心海景酒店暨會議中心的75歲退休男子，他平日會到荃灣及美孚飲茶。

昨日多3名患者離世，均有長期病患，包括住在黃大仙的69歲女子（第2792宗），經治療後對病毒呈陰性，但持續惡化，至前晚離世。住在屯門的69歲男子（第4729宗）及住在黃大仙的82歲男子（第3308宗）入院後持續惡化，至昨日離世。連同由家中直送殮房的63歲女子（第4838宗），累計97死。

衛署已訂35%人口疫苗 正續洽購

港府已參與由全球疫苗免疫聯盟、世衛及流行病預防創新聯盟牽頭的新冠疫苗保障機制（COVAX Facility）。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，衛生署8月底已預訂供應35%本港人口的疫苗，需與另外3間藥廠洽購疫苗以涵蓋其餘65%人口。他說會先讓長者、長期病患者及前線醫護接種，最終目標是全民接種，料每人打兩針，才可令抗體持續。

明報記者

（疫情第三波）