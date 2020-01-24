IT界選民半數新登記 多屬IEEE iProA

原預期會出現激烈競爭的立法會選舉押後至明年9月，加上選出下任特首的選舉委員會選舉亦預期明年12月舉行，料各陣營未來一年會全力動員合資格者登記為功能組別選民。上屆選舉曾發生種票疑雲的資訊科技界，今年共有1.3萬名個人及團體選民，其中個人選民佔12,625人，較2016年上屆選舉增約914人，但對比去年的7027人，則大增約八成，扣除去年原有但今年離開的選民數目，今年新登記個人選民佔總數達49.4%。

選舉處回覆查詢稱，今年新增的6237名個人選民中，3754人通過成為IEEE會員而登記為選民，其次通過成為iProA會員的選民有1066人，兩會會員已佔全體新增選民77%。總部設於美國的IEEE，以往受訪時曾稱該會立場中立，入會制度亦由美國總會處理；iProA則曾由親建制派人士出任會長。

較臨時登記冊多2000人 處方：核實需時

比對6月公布的臨時登記冊，正式登記冊中資訊科技界個人選民再額外增加約2000人，處方解釋是因選民登記法定限期前數天收到大量功能界別選民登記申請，需時核實資料、需申請人補充資料等，或未及載列於臨時登記冊。

來年兩選舉 黃浩華料吸引選民續會

原報名出選資訊科技界的黃浩華分析稱，可成為該界別選民的各專業團體都有不同入會條件，例如業內年資、相關學歷等，據他所知，IEEE因可全程在網上完成入會手續及提供學歷證明，或是較多人選擇循該會成為選民的原因。至於正式選民登記冊較臨時登記冊額外增近2000名選民，他認為除選民較遲申請，亦因有選民被選舉處抽查需時核實資格。

自2012年起，資訊科技界選民人數都會在立法會選舉年大增，然後回落，至下一個選舉年回升。不過，因應明年兩場重點選舉，黃浩華稱邏輯上可預料是選民明年續會維持資格的誘因，但近期政治氣氛下，不排除有選民對制度不滿而取消登記。

明報記者 鄧俊豐