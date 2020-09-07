任內8年公屋輪候時間翻倍 感歉意

促公屋年建量增至2.2萬

按房委會資料，2014年9月起，公屋輪候冊平均輪候時間為3.1年；2014年9月至今6年內，公屋輪候冊一直超出平均3年上樓承諾。他說，公屋輪候時間「無諗到會咁差」，當初料2012年起會增加房屋供應，但估計不到要待2015年後才看到單位供應量增加，由以往年均約1.2萬增至約1.5萬個，但增幅無法追上輪候冊累積申請，導致輪候時間一直延長。

歸咎「孫九招」 停建 「很大錯誤」

截至今年6月，公屋輪候冊有25.97萬宗申請，平均輪候5.5年。黃遠輝稱，有關數字滯後約4年，是反映2016、2017年申請者獲首次編配公屋時間，若申請者第二次才接受編配，有可能已等候7.5年；若第三次才接受，有可能等候9年。他說，即使近年每年平均新建1.5萬個公屋單位，仍遠遠追不上需求，認為政府需徹實執行長策目標，每年興建最少2.2萬個公屋單位，連同每年平均回收約1萬個單位，共提供逾3萬個單位編配，才有望較快消除輪候隊伍。

房屋問題已困擾香港多年，黃遠輝認為源於2002年11月政府推出「孫九招」，包括停建居屋、停止土地拍賣等，形容是對本港土地及房屋供應「大煞車」。但他說，政府沒理由因樓價下跌而停止供應公營房屋，「理論上來說，經濟環境愈差，公營房屋需求愈大」，認為當年停建公營房屋決定是「很大的錯誤」，「（政府））不是地產商，公營房屋供應量是應該按照需求加減，並有序地提供，這是政府的責任」。

改口不還駿洋 互信「更蕩然無存」

對於火炭駿洋邨第一至三座繼續作檢疫中心，未能如期10月交還。黃遠輝稱疫情在本港爆發至今已超過半年，政府理應有其他檢疫中心的選擇，現在卻改口不交還駿洋邨第一至三座，會令市民與政府之間互信「更加蕩然無存」，政府應遵守承諾，「至低限度釋除部分民怨」。