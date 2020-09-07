稱政府土供工作「不夠力不夠快」 黃遠輝：中短期缺地看不到希望

改劃只能止咳 需靠「大板塊」土地

土地供應專責小組2018年12月底發表報告，估算本港長遠至2046年仍欠缺最少1200公頃土地，建議政府優先研究8個土地供應選項，政府於去年2月稱認同報告觀點，會推展該8個土地供應選項。

不過，土地供應問題至今仍未有太大進展。黃遠輝認為，隨着報告已提交超過一年半，政府至今在土地供應工作上「力度不夠大，速度不夠快」，其間因應本港出現抗爭及疫情，「實際上足足空白了一年」。他解釋，單靠現有改劃土地滿足需求，只能「止咳」，關鍵仍需倚靠「大板塊」土地，包括新發展區及填海，但目前仍未知「東大嶼都會」1000公頃填海計劃會否推動。

63公頃棕地「不足夠」 促用收地例

至於政府今年初提出首階段物色8組涉63公頃棕地群作公營房屋發展，黃遠輝認為力度不足夠，「遠低於當時（小組）的估計」，至今政府未向外發放有關重置棕地作業者的研究報告。他認為，政府在符合公眾利益下，可引用《收回土地條例》收地發展，「政府需要展現給大家看，如果真是符合公眾利益，會毫不猶豫收地，然後才會有一些『牙力』推展公私營合作，可惜目前政府沒怎樣展現到」。

「速度不夠快」方面，他以元朗橫洲公營房屋項目為例，稱因種種原因收地困難，由當初1.7萬個單位變成第一期4000個，「當公營房屋供應緊張，沒理由第一期供應遠低於第二、三期」。至於粉嶺高爾夫球場32公頃建屋土地，他稱政府在3年過渡期間，亦可同步展開規劃工作。

土供組當時提到，本港至2026年短中期內仍欠缺815公頃土地，包括108公頃房屋用地。黃承認目前社會氛圍下，要落實所有土地供應選項恐怕遙遙無期；至於能否在2026年前先滿足到房屋用地的差距，他說「看不到希望」。

指明日大嶼「瑕疵」 土地問題須聽民意

兩年前舉行的「土地大辯論」，黃遠輝共出席185場諮詢會，只缺席了3場。他說公眾諮詢不可或缺，是真正接觸不同群眾，聆聽他們對政策或民生問題的意見，報告亦表明是要凝聚公眾共識，無人可凌駕公眾意見，包括特首；但他承認政府其間提出填海1700公頃的「明日大嶼」是「一個瑕疵」，當時引來很大反彈，影響報告的可靠度。

對於目前外界提出在擔桿島等島嶼填海，或再次提出重置葵青貨櫃碼頭並騰空土地建屋，他認為「任何新的（土地供應）說法，都會拖慢舊有大家已凝聚共識的做法，到最後一定拖慢土地供應」。

明報記者 黃俊鋒