上街老婦：除罩普檢風險更高 押後選舉因怕輸

70歲的李女士獨自一人穿黑衣上街，她表示「等了（立會選舉）4年啦！」她認為民主派本來很大機會達成「35+」，惟政府推遲選舉令她感到失去希望。李女士表示，普及檢測計劃的參加者要脫口罩檢測，理應比排隊投票的人更高傳播風險，斥政府推遲選舉是「怕輸」。

至於民主派未來一年應否延任，李女士同意議員留任，因為他們是4年前民選出來，「都代表民意」。李女士有份叫港獨口號，她表示不擔心被捕。

退休人士李先生同因不滿政府推遲選舉而上街。他不同意民主派議員留任，認為中央已凌駕立法會，立法權名存實亡，留下來做不到什麼，「國安法係唔係立法會立？」他表示如果民主派要留在議會，必需清楚說明未來一年有何計劃，不能僅以「反對政府」為理由留下。

在朗豪坊叫口號的28歲吳先生認為，民主派議員不應延任，即使政府或會藉議會中沒反對意見而通過許多法案，但認為人大允許延任是不合法，民主派應拒絕。對於有人稱留任為了取得資源抗爭，他批評「聽了10幾年啦」，此說法不能說服他。