戴豬嘴新巴司機向警響號 涉危駕被拘

警fb稱巴士非常貼近路旁警員

警方直播見巴士停在中線

警方表示，西九龍總區交通部到場調查，以危險駕駛罪拘捕該名司機。警方正深入調查，包括翻查行車紀錄片段及附近閉路電視片段，案件交由西九龍總區交通部調查。

警方亦有於現場直播，根據片段，昨午4時21分該輛970號新巴已被截停，當時巴士停在中間行車線，司機被要求離開駕駛室。警方直播期間，稱涉事司機無故響號，「嚴重影響警員工作，亦有可能挑動在場人士情緒」，故將其截停調查。巴士司機當時有戴俗稱「豬嘴」的口罩。現場有警員向該名司機表示，會以危險駕駛罪名將他拘捕。

新巴職工會理事長林錦標表示，事發時涉事車長沿中線駕駛，見到大批警員在馬路，故響號提醒警員避開，豈料被截停，後來更被拘捕。他稱涉事巴士有錄影及錄音裝置，巴士昨晚被警方扣留，未能返回車廠，認為警方只要查看事發片段，就可以了解當時實際情况。