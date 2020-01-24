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九龍遊行 警撲壓12歲「可疑」女童 289人被捕 手銬反鎖男子被指掙扎遭壓頸1分鐘

【明報專訊】有網民發起昨午在九龍區遊行，表達反對《香港國安法》、選舉延期等，警方出動大量警力截查及驅散，截至昨晚9時，至少289人被捕。截查中屢發生武力制服事件，其中一名聲稱在旺角買文具顏料的12歲女童，遭多名警員撲壓在地上；另有已遭手銬反鎖的青年遭警員用膝壓頭頸至少1分鐘。警方昨晚在facebook表示，該名女生拔足逃跑，形迹可疑，遂以最低武力制服。

西洋菜南街雜物擲警 警射胡椒球

九龍區遊行期間，有人在西洋菜南街向警員投擲雜物雨傘，也有雜物投擲馬路，警方發射多發胡椒球彈驅散。警方表示，截至昨晚9時，至少289人被捕，當中270人涉非法集結，其餘被捕者分別涉公眾地方行為不檢、未能出示有效身分證明文件、襲警、阻差辦公及游蕩等。政府及中聯辦昨晚發聲明回應遊行，政府發言人強烈譴責示威者違法、行為自私（見另稿）。

佐敦人群喊光時口號 警舉藍旗

網民呼籲市民昨午約2時半在油麻地彌敦道及北海街交界聚集，大批防暴警察昨午在場戒備並截查市民；遊行起步前，警方於社交平台直播現場人群聚集以及水炮車出動，呼籲市民不要前往高風險地區。昨午2時後，佐敦人群愈來愈多，有人高叫「光復香港，時代革命」口號，警方一度舉藍旗示警。

昨遊行未有爆發嚴重衝突，警方在佐敦至旺角一帶多次包圍人群截查阻止示威者聚集。警方多處封路，不少途人表示「無路走」，警方即舉藍旗稱市民正在非法集結。

母：女兒好驚 截停時跑走

票控違限聚 警：最低武力制服

下午4時許，一名12歲女童在西洋菜南街被防暴警員騎在身上制服，事後票控「限聚令」。女童母親何太表示，事發前她與一對子女在旺角買餸，她先回寓所，子女自行往附近店舖買文具，兩人途經西洋菜南街時被防暴警截停，12歲細女因害怕逃跑，混亂中倒地，被至少3名警員壓在地上，左手踭擦傷，其20歲兄長上前了解亦遭按地致左膝腫起。

何太說，事發時有市民在旁指罵防暴警將小朋友推跌，警員表示3人違反限聚令，並向3人發告票。對子女被發告票及被推跌感憤怒，事後陪同他們乘救護車到醫院治理傷勢。何太的12歲女兒Pamela形容「當時好驚」，承認「當時冷靜不到，跑走了」。她的哥哥稱被控限聚令並不合理，不會繳交罰款。

警方昨晚在facebook表示，昨午搜查集結者時，一名12歲少女「拔足逃跑，形迹可疑」，故警方「以最低所需武力將其制服」，經調查後，該名少女因違反「限聚令」被票控。

昨晚7時許，警方在西洋菜南街驅散人群期間，將一名染金髮男子壓倒在地，據本報記者在場觀察，該名染金髮男子被壓在地上並鎖上手銬，之後他再被推至路邊鐵閘，被指掙扎，頭部被警員以膝壓至少1分鐘，後來被帶上警車。

另外，一名男子昨晚9時許，於西洋菜南街近豉油街被帶上警車，其後突然昏迷，警員將他移到地面做心外壓急救。男子事後由救護車送往廣華醫院，經治理後情况嚴重。

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