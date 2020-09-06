張炳良再談武器化：國安法只可應對國安

張炳良、民主黨前主席劉慧卿昨參與一個有關港區國安法的網上論壇。張稱，美國等西方國家都有立國安法且非常嚴厲，問題不是應否有此法律，而是此法律如何影響社會和香港政治發展。他說見到不同界別都表示憂慮，政府需保證此法一定要用在國家安全有關的事上。

劉慧卿擔心在國安法下會因為言論犯法，有更多人被捕、新聞自由受損等。她又稱，執行港區國安法的機構做事毋須公開交代，亦不知有幾多人員，擔心他們不受香港法律約束，港人人身安全不受保障。

稱政府無能力帶領社會尋求共識

張炳良認為現時社會兩極化，政治生態已改變，他為官時公眾諮詢是重要一環，但現時社會難達成共識，特區政府亦無能力帶領社會尋求共識。他認為明年立法會選舉後，本港政治才會慢慢平靜下來。

劉慧卿則質疑明年或不會有選舉，政府可能以疫情或示威為由再押後。