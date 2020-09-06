涉計錯薪級 學校扣差額 教師入稟指扣薪違僱傭例

規定扣薪不得超過工資1/4

勞工處表示關注事件，指會為受影響員工提供適切的協助。處方指，根據《僱傭條例》僱主雖可按數扣除多付工資，但不得超過僱員該工資期工資的四分之一。

李老師（化名）本為助理小學學位教師（APSM），去年9月重返中學，獲聘為學位教師（GM），當時該中學的校長口頭承諾以薪級表第33點聘用，即月薪73,775元。惟至今年5月中旬，她收到學校書記通知，指薪金計算錯誤，實際應為第29點，即每月61,415元。李指學校在未經她同意下扣回薪金，6月僅付她11,975元，並表示會在8月31日約滿後不續約。

工會：校方應承擔款項

協助李老師的教育工作人員總工會會長余綺華表示，一次過扣薪超過月薪四分之一的做法有違《僱傭條例》。李老師的合約雖有列明，如學校對薪級評估有誤，教師須全數退還多付的薪金，但余指是次學校拖了8個月才通知，認為是學校職員無認真處理合約，辦學團體應承擔多付款項，已與李老師入稟勞資審裁處，追討學校所有扣款。

教育界立法會議員葉建源指出，教育局通常在教師入職後一至兩個月應已能確定薪金，又指部分學校會與老師討論如何處理多付金額，認為若是學校出錯，應由學校承擔責任。

教育局回覆稱學校有責任檢視教師的學歷及教學經驗文件，按照《資助學校薪金評估指南》準確計算有關教師的薪金水平，指局方審核時若發現學校評估有誤，會立即通知學校修正，視乎學校提交資料的時間及文件是否齊備，一般會在教師受聘的學年內，完成核實薪金。