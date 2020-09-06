拘《馬聞》記者 警函記協指「有人自稱記者掩飾身分」

記協昨在fb貼出警方於上周四（3日）發出的信件，同時轉發涉事組織《馬聞》的公開回應，表示供各界自行判斷。警方在信件中表示，一名自稱《馬聞》記者的17歲男子，於8月30日涉在旺角朗豪坊商場聚集，被執法人員以違反「限聚令」票控，翌日，警方在旺角以公眾地方行為不檢罪拘捕同一人，並在其背囊搜獲一張記者證。

警方在信件表示，有自稱「記者」人士參與違法活動，用「所謂的記者證」掩飾身分混在記者群中，增加警方執法困難，並質疑他們如何能客觀、專業報道。

馬聞稱沒授權當天採訪 沒接警查詢

《馬聞》在fb發文回應，指今年6月曾向有關被捕者發出臨時記者證，雙方協議證件只可用一次及採訪馬鞍山區內事務，因此被捕者在區外的活動不屬該報授權的採訪職務。《馬聞》指警方沒有向該報查詢以核實任何人的記者身分，並稱按警方描述，有關被捕者沒有自稱是《馬聞》記者及在現場採訪，因此不理解警方為何聲稱有自稱記者人士作違法行為。

警回應：截查時亮證自稱記者

警方回應稱，已從社交媒體知悉《馬聞》的回應，指該名17歲青年在上月30日於朗豪坊商場內與其他人聚集，其間被警方截查時曾自稱《馬聞》記者，並出示相關記者證，但當時他並非在現場工作，故警方向他發出限聚告票。至翌日，警方發現男子在西洋菜南街參與堵路。