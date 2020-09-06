被穿約束背心曾掙扎 智障病人突氣促後不治

院方在病人死後一周公布事件，稱上周五（4日）曾與死者家屬會面，死者上月26日因肺炎、發燒及咳嗽入院，翌日病房職員發覺病人不斷上落牀，且不聽勸喻，遂致電家屬後，為病人穿上上肢約束帶，指病人當時情緒穩定及表現合作。

急救發現舌腫脹口有血

至28日凌晨1時15分，病人出現神志混亂、情緒不穩，並意圖撞向牀欄，職員為病人換上約束背心，其間病人曾掙扎，之後突然減少掙扎、氣促加劇，並出現上呼吸道阻塞的表徵。職員隨即解除其所有約束，急救期間發現他舌頭腫脹並口中有血，之後脈搏停頓，轉送深切治療部治療，延至29日下午3時50分離世。據悉，病人體型較大，最初穿上的約束背心不合身，需在保安員協助下換上較大件的約束背心。

東區醫院設根源委員會調查

東區醫院表示十分關注事件，並會成立根源分析委員會，調查事件經過及作出改善建議。

醫生：舌腫或因敏感 非約束衣引致

養和醫院呼吸系統科中心主任林冰表示，病人的上呼吸道受感染已會腫脹，舌頭腫脹可能進一步封住呼吸道，導致呼吸困難，他說舌頭腫脹的原因可能是敏感反應，或病人咬到舌頭所致，但他認為，縱使約束衣令病人呼吸困難，亦不會引致舌頭腫脹。

香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，是否需要為病人穿約束衣須醫生決定，使用前也須通知家人，而且設有使用時限。

立法會社福界議員邵家臻形容今次「一定是不尋常的事件」，認為醫管局不應將事件交給死因裁判官便了事，應成立調查小組以向死者家屬交代。工黨立法會議員張超雄指出，曾接到智障病人家屬求助指病人在醫院穿上約束衣後，情緒不穩拒絕進食，醫管局曾承諾給智障病人家屬酌情權可陪伴病人，但獲酌情權的家屬很少。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為事件不尋常，令人聯想病人是否咬舌傷害自己，又指多次更換約束帶及背心的過程，可能令病人情緒更波動，認為醫院應檢討使用約束衣程序。

公院曾發生病人使用約束衣後死亡的事件，2005年一名精神病女病人穿上約束衣後，跌落牀時遭約束衣勒頸窒息死亡；2009年一名81歲老婦在屯門醫院穿上約束衣後，自行掙脫從病牀跌倒昏迷，其後不治。

明報記者