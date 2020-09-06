戀童私家偵探控4罪 曾隔10分鐘犯兩案

一胞弟任職警察

被告叶厚鑫（29歲）報稱私家偵探。辯方透露，被告有兩名胞弟，其中一人任職警員，被告有女朋友。

首兩項控罪指被告今年5月8日在慈雲山慈正邨一大廈梯間向16歲以下的女童A作出嚴重猥褻行為，及同日同地製作一條在A面前自瀆的影片。其餘3項控罪指被告今年7月7日在葵涌石籬（二）邨一大廈地下非禮女童B及C，及今年9月1日在葵涌邨一大廈梯間非禮女童D。

據了解，4名女事主之中，年齡最大者16歲，最細者不足10歲。被告案發時先向女童A遞上一張照片，問A是否認識相中小孩，之後涉趁機將A帶到梯間，在A面前自瀆。被告以手機拍下自瀆過程，並一度要求A摸其陽具，A逃走後通知家人。

雲端檢32段摸女生胸影片

據悉，被告另涉以拍攝校章為由，先後向女童B和C搭訕，其間觸碰兩人胸部數秒，兩案相隔約10分鐘。至於最後一宗案件，被告涉尾隨女童D進入大廈升降機，隨後要求D脫襪和鞋，藉機摸其胸及掀裙，D受驚逃去。警方事後在被告的雲端伺服器內搜出32段摸女學生胸部的影片。

【案件編號：KCCC2213/20】