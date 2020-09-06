入境處前副處長任國安委副秘 政府不確認：工作信息不公開

國安法沒列明副秘書長一職

港區國安法並無列明國安委設副秘書長一職。本報從兩個獨立消息渠道獲悉羅振南已加入國安委，任副秘書長；至於他何時加入、是否已獲任命、國安委為何增設副秘書長一職，政府發言人在回覆查詢時皆無回應。政府發言人僅稱，國安委成員已載於港區國安法內，按有關法律，委員會的工作信息不予公開。

翻查資料，羅振南2014年任入境處助理處長（簽證及政策部），2016年升任副處長，去年退休。現為國安委秘書長的陳國基於2011年3月至2016年4月任入境處長。

民主黨立法會議員涂謹申認為，本來國家安全應由特區透過《基本法》23條立法處理，但中央政府已定立港區國安法，顯示已經「取消了一國兩制」，「以一國一制治港」，因此國安委「加位」亦毋須公開，「唔覺得需要一國兩制咁透明」。他批評港府貫徹「一國一制」心態，令市民「等同生活喺廣州」，政府毋須問責。

國安委由特首林鄭月娥擔任主席，成員包括政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、保安局長李家超、警務處長鄧炳強、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、入境處長區嘉宏、海關關長鄧以海和陳國基。