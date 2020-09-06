鄭若驊網誌談三權不提制衡 稱相輔相成旨在護國統一 張達明質疑淡化制權

運輸及房屋局前局長張炳良昨日表示， 事實上香港某形式上有三權分立，冀三權分立的討論不會被推向極端。本報向律政司長辦公室查詢為何網誌內隻字不提「制衡」，至截稿前未有回覆。

鄭稱特區行政主導 司法獨立絕不受影響

鄭若驊在網誌表示，希望從基本法條文解釋香港特區實際的憲制秩序，「而不是着眼於一個概念的表面稱謂」，避免不必要爭拗。她引用基本法多條條文，展示特區架構以行政主導，例如政府負責制定政策及提出法案，有需要時交由立法會制定法律；政府亦負責編制財政預算，由立法會審批；立法會議員提出涉及政府政策的法案，必須獲特首書面同意。

她稱司法獨立受基本法第85條保障，在香港特區的政治體制下「絕對不會」受影響；行政機關在政治體制中雖享有較大的決策制定權，但必須遵守法律，決定可受司法挑戰。

張達明認為，鄭若驊等官員是配合中央官員說法，淡化權力制衡。他稱，現時政府想「慢慢僭建行政主導之說」，例如說三權最終透過特首向中央負責。法律界議員郭榮鏗批評鄭若驊明顯是想改變定義，「三權分立、互相制衡從來都是好基本的憲法概念」。他說立法會的制衡權力包括有權罷免行政長官，亦可以不通過財政預算案或重要法案而迫使特首辭職。

楊潤雄：簡單三四字形容港政制 會帶來不穩

楊潤雄昨在電台及電視節目再談高中通識書「送審」後刪減「三權分立」內容。他稱本港具行政、立法及獨立司法權，各機構各司其職，當中亦有制衡，特首日前論述已是官方說法。他說作為教科書必須準確持平描述香港體制，故必須依據基本法，而社會上對三權分立仍未得出共識，不適合用於教科書，「簡單用三四個字或詞語形容，其實會帶來很多不穩定」。

張炳良：鄧小平否定港行美式三權分立

本身是政治學者的張炳良昨在網上論壇表示，有人說1997年後「三權分立」是較通俗的表達（layman expression），事實上香港的三個架構分工清晰，司法獨立，基本法已列明立法權從行政權分開；起草基本法時，已故國家領導人鄧小平否定香港政治體制實行美國式的三權分立，故香港政治體制從來無用三權分立概念，而是行政、立法互相制衡和配合、司法獨立，但他認為實際上這是其中一個「三權分立」的方式，因為三權分開設立、互不從屬。他不認為特首掌管三權，雖然法官由特首委任，但基本法無列明行政掌控司法和立法權。