政府研究照顧者政策 張超雄轟支援嚴重不足

料明年中有研究結果

助制訂政策支援照顧者

勞福局長羅致光去年底發表網誌，指政府會持續致力加強支援照顧者，已展開一項照顧者政策研究。勞福局回覆本報查詢時稱，局方早前就本港長者和殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究做招標工作，並委聘理大顧問團隊研究。

研究將訪問及諮詢長者的照顧者、殘疾人士的照顧者、服務長者和殘疾人士的專業人士及服務提供者。研究工作預計明年中完成，局方將參考研究成果及建議以制訂照顧者政策。

立法會議員張超雄批評，本港對照顧者的支援嚴重不足，照顧者只能「自求多福」，如關愛基金下的照顧者津貼門檻甚高，除長者生活津貼外，受惠者不可申請其他津貼。他認為政府應做好日間中心、上門服務及照顧者支援三方面的工作，例如照顧者輔導服務、互助小組等，「照顧者需要喘息空間，但最大困難是找到可靠的人照顧被照顧者」。

張建議津貼聘「外援」 讓照顧者喘息

張超雄建議政府參考外國做法，向照顧者提供津貼，讓他們每周短期聘請近親或熟人照顧有需要的家人，照顧者可喘息片刻。

（疫情第三波）