天天嚷要見太太 嚇怕來電推銷員

安老院因為疫情關閉，82歲腦退化患者郭叔每日都期盼中風妻子打電話回來，有時他夜不得寐，起身哭泣；早上又會衝上安老院嚷着要見老婆，又指要報警投訴姑娘禁錮其妻。

罵院舍禁錮 大鬧要報警

妻子中風初期，郭叔會自行到醫院探望，但他總以為妻子只是腳痛，一心打算給她餵水，卻拔走其針荳，險些令無法吞嚥的妻子窒息。後來妻子轉到安老院，正值疫情第二波，郭叔衝上院舍，「佢鬧姑娘禁錮我媽，話要報警，所以同院舍搞到好唔愉快」。郭小姐未幾將母親轉到另一間安老院，當時疫情稍為放緩，郭叔每日從日間中心「放學」後便去探望妻子，漸漸理解妻子病况，有時還一日探望兩次。

第三波疫情卻再次將兩夫婦分隔，「嗰日我未起身，佢（父親）6點7點已經出門口，姐姐問佢做咩出門口，佢話我要探阿婆」，郭小姐即時致電院舍，「佢又嘈得好勁話要報警，跟住姑娘照樣畀佢入，入去望咗一眼，姑娘話你望一陣好啦，望一陣好走啦」，郭叔見到妻子一面，心滿意足地回家，翌日卻將事情忘記得一乾二淨。

郭叔的電話長期開機，一聽到電話響便緊張兮兮，「人哋貸款電話佢就聽，聽唔明人哋講咩，『喂，係咪阿婆？』同人哋九唔搭八，跟住嚇到人哋收線，啲貸款佬驚咗佢，猛咁同人講『你點呀，你食咗奶未呀』」，郭小姐笑說，父母從前常因瑣事爭執，「𠵱家阿媽病咗，佢就會成日掛住阿媽，話阿媽煮餸好好食，煲啲湯啱佢飲」。

相隔兩月 夜半不寐哭泣

郭叔患病十年來主要由妻子照顧，第三波疫情以來已不見枕邊人近兩月，「佢成日喊，夜晚起身，半夜瞓唔着喺度喊，我都唔識開解佢」。

受訪當天，郭叔和女兒翻閱相簿，看着妻子的照片就笑逐顏開，「白晒頭喇，白過我喇哈哈，我𠵱家日日都掛住，瞓到兩三點唔瞓得啦，成日掛住老婆，死啦幾時先見到阿媽，日日都掛住」。

（疫情第三波）